Onde passear em Fortaleza: Katia Pessoa indica roteiro com crianças

Katia Pessoa é representante comercial e sugere passeios com bastante aventura para as crianças, seguidos de 'rolês' gastronômicos com muita música e boa comida; confira

Onde passar o dia



Eu e meus netos Rafael, de 6 anos, Gabriel, 3 anos, Álvaro, de 8 meses, gostamos muito de ir para o Beach Park por causa da praia e do parque aquático, as crianças adoram e brincam bastante. A praia é tranquila, elas podem se divertir à vontade na areia e o parque tem mais de 30 atrações para elas curtirem o dia todo.

Onde almoçar



Para almoçar, eu e as crianças gostamos de ir ao restaurante Picanha do Cowboy, que fica localizado na praça de alimentação do RioMar Fortaleza. A casa já é uma tradição na cidade. Na refeição com os pequenos, há três acompanhamentos que não podem faltar: a porção de feijão verde cremoso, a farofa de banana e a batata “smile”.

Onde terminar o dia



Uma boa opção para passear com as crianças de noite e ainda aproveitar para comer é no Hard Rock Café, também no RioMar Fortaleza. O restaurante sempre tem algumas programações para o público infantil e gostamos de pedir o Steak Family com fritas do cardápio. As crianças também se divertem com as bandas e a família inteira curte uma boa música.