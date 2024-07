Onde passear em Fortaleza: Elaine Cristina indica roteiro com crianças

Elaine Cristina é neuropsicóloga e sugere passeios públicos, culturais, gastronômicos e ao ar livre para serem inseridos no roteiro das crianças em Fortaleza; confira

Onde comer e brincar

Gosto de ir ao Imprensa Food Square com a Mariana, de 6 anos, e a minha família para comer. Lá tem muitas opções de fast food, além de comidas de boteco. O legal é que ainda tem programação infantil, música, parquinho, pintura para crianças… Nossos pedidos favoritos são espetinho, sanduíches e batatinha frita.

Onde ler e se divertir



Sempre levamos nossa filha à Biblioteca Pública Estadual do Ceará, a Bece, que é linda e oferece programações com nossos pequenos. Além dos livros, é um ambiente para desenhos livres. A biblioteca dispõe de inúmeras atividades artísticas destinadas ao público infantil ao longo da semana, como espetáculos, oficinas e lançamento de livros. Também vale uma visita ao café do equipamento.

Onde passear

Gostamos de curtir a noite de sábado na Praça Luiza Távora, lá é um espaço para crianças de todas idades. Além do parquinho, tem várias feirinhas onde podemos conhecer os trabalhos manuais e autorais, além de comidas da nossa região. No local, é comum crianças se reunirem para brincar de bola, pega-pega, andar de patins, bicicleta e skate e outras atividades entre si.