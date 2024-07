Onde passear em Fortaleza: Renan Rebouças indica roteiro com crianças

Onde começar o dia



Como a Fernanda, de 3 anos, e a Carolina, de 2 anos, acordam bem cedo, nosso final de semana começa com um ótimo café da manhã em família. Buscamos sempre diversificar e conhecer novas padarias, vivenciando um momento de qualidade com elas. Sugerimos a Pâine, a Empório da Tapioca e a Padocas Les Roches.

Onde ter contato com a natureza

Costumamos levar as pequenas à Fazendinha (Sítio Siel Camará), para que tenham contato com a natureza e animais, brincando também com outras crianças ou procuramos ir em projetos sociais infantis (Lumen), por ser interessante mostrar pra elas a importância de conhecer uma outra realidade, sempre com o objetivo de compartilhar momentos e ajudar ao próximo.

Onde se divertir na praia



Quando vamos à praia, escolhemos ficar na Terra do Sol, na Praia do Futuro, ou no Beach Park, no Porto das Dunas, por ter sempre um público mais familiar e uma boa estrutura de barraca.