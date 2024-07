Onde passear em Fortaleza: Leonel Oliveira indica roteiro com crianças

Onde brincar ao ar livre



Gosto de apresentar a cidade ao Caetano, de 2 anos, demonstrando como aproveitar os espaços públicos que temos disponíveis nas redondezas. No final de tarde, gostamos de passear pela Praça das Flores. Levo o meu filho no carrinho de bebê com algumas bolas de basquete, tamanho mini para ele e uma grande pra mim. Brincamos na quadra, no parquinho, e tomamos uma água de coco.

Onde lanchar



Depois da diversão, Leonel leva a família para comer na cafeteria Torra Café: “Caetano (filho) com o seu Tostex de Queijo e os pais apreciando as bruschettas de abacate com o chá jardim secreto”.

Onde explorar



Aos fins de semana, recomendo levar as crianças para brincar na Cidade Mais Infância: As crianças visitam simulações de espaços públicos, como escola, biblioteca, hospital, museu de paleontologia, museu de artesanato, aeroporto, seção de votação, atendimento do Detran, Cagece e Areninha. E elas também podem passear em veículos como ambulância, viatura de polícia, viatura dos bombeiros…