Onde passear em Fortaleza: Isabele Câmara indica roteiro com crianças

Isabele Câmara é empresária do terceiro setor e sugere dois passeios por praças públicas de Fortaleza, com uma parada gastronômica ao fim do dia, confira

Onde fazer piquenique

Para começar o dia, gosto de levar a Maria Cecília, de 2 anos, e a Alice, de 2 meses, para um piquenique em uma toalhinha xadrez na Casa José de Alencar, um pedacinho verde no meio da cidade. Lá, visitamos também o museu, a pinacoteca, o sítio arqueológico urbano e a casinha de José de Alencar. Em dia da Feira do Zé, melhor ainda! A gente curte a programação com as oficinas, participa da contação de história e ainda olha os produtos locais à venda. Tudo é gratuito e no dia de feira é sugerido levar uma doação para alguma instituição contemplada.

Onde ir no fim da tarde

Para finalizar um dia perfeito, eu indicaria um passeio pela Praça do Lago Jacarey. A gente anda de bicicleta, de motoca, de carro elétrico. Tem também brinquedos infláveis, parquinhos e pintura no gesso… Na hora do jantar, a gente sempre decide o que comer na hora, porque é tanta opção que é bom variar. Do lámen à patisserie, passando pelo pratinho, hambúrguer ou pastel, tem absolutamente tudo lá.

Onde degustrar uma sobremesa

A sobremesa é sempre a mesma: sorvete na Sorveteria Juarez! A gente vai mudando só o pedido, porque a meta é um dia “gabaritar” todo o cardápio.