Solange Almeida é furtada em Milão: "Levaram todo o meu dinheiro"

Em turnê pela Europa, Solange Almeida foi furtada em sua passagem por Milão. A cantora teve dinheiro da sua bolsa roubado e não percebeu a ação. Ela revelou o caso através das redes sociais na segunda-feira, 2 de maio.

"Aconteceu um episódio em Milão, que eu queria dividir com vocês, principalmente quem está vindo, os meus seguidores de outros países que possam vir para cá. Que as pessoas falam que o Brasil que tem muito roubo, que tem muito assalto... E eu fui vítima de um roubo", contou.

"Eu não sei como, abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro. Eu cheguei, quis dar uma volta com as meninas, com a banda, saímos todos, íamos almoçar e só me dei conta que fui roubada quando eu cheguei no hotel", explicou.

A artista aproveitou para alertar os seguidores. "Então assim, tenham todo o cuidado do mundo com a bolsa de vocês, quando vocês vierem, porque é babado. As pessoas taxam o Brasil, mas gente, existe roubo. Foram só danos materiais, a gente está trabalhando, e isso é o mais importante", declarou.

