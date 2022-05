Linn da Quebrada desabafa sobre "falas feitas com a intenção de machucar"

A artista e ex-BBB publicou texto nas redes sociais horas depois do humorista e também ex-BBB Nego Di atacá-la com comentários transfóbicos

Em série de publicações nas redes sociais, a cantora, atriz e ex-BBB Linn da Quebrada desabafou sobre os ataques que tem recebido desde que foi eliminada do Big Brother Brasil 2022. Os conteúdos foram compartilhados na esteira das notícias sobre os ataques transfóbicos feitos pelo ex-BBB Nego Di direcionados à artista.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Linn da Quebrada (@linndaquebrada)

Em longo texto intitulado "Eu realmente ainda não entendi tudo que tá acontecendo", a artista afirmou que "falas feitas com a intenção de machucar" buscam tirar dela a própria "humanidade". "Antes de ser uma bbby, eu já falei besteiras demais na internet. Na ânsia de nos posicionarmos e termos opiniões sobre tudo instantaneamente, algumas vezes fui precipitada e equivocada", reconheceu no texto. "Mas eu nunca fui violenta", avançou.

"Fui irresponsável e desmedida algumas vezes, mas nunca fiz pra ferir intencionalmente ninguém. Porque eu sei que dói. Eu já senti isso antes. Mas tem coisas que devem ser responsabilizadas, porque são falas feitas com a intenção de machucar e tirar de mim e de nós algo que estamos balizando agora: nossa HUMANIDADE. E isso é inegociável", ressaltou.

O texto postado por Linn não aborda diretamente a transfobia sofrida por Nego Di, mas responde a diversos comentários sobre a participação dela no BBB feitos nas redes sociais com base racista e transfóbica.

"Seria materialmente simbólico uma travesti ganhar o reality de maior audiência do País. Mas seria egoísmo demais da minha parte ignorar o quanto avançamos. Nós que tantas vezes somos expulsas de nossas casas, estávamos no lar de tantas famílias", escreveu. "Eu perdi o programa, mas nós ganhamos outra coisa que não dá nem pra mensurar. O Brasil me ama! E eu amo o Brasil, apesar dos pesares do amor", concluiu.

Além do texto compartilhado, Linn reagiu diretamente a Nego Di em uma publicação do Twitter na qual compartilhou o comentário de uma seguidora que afirmava que o humorista havia sido "propositalmente e exclusivamente transfóbico".

O que mais me deixa puta eh que tudo isso que ele tá fazendo parece meticulosamente pensado pra deslegitimar tudo que temos construído há tanto tempo.

pra nos distanciar ainda mais da nossa humanidade. não eh sobre o jogo do bbb, eh sobre o jogo que eles fazem aqui fora tbm https://t.co/yShIDehHBL — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) May 2, 2022

"O que mais me deixa puta é que tudo isso que ele tá fazendo parece meticulosamente pensado pra deslegitimar tudo que temos construído há tanto tempo", postou Linn, que finalizou: "Não é sobre o jogo do BBB, é sobre o jogo que eles fazem aqui fora também".

