Fresno anuncia show em Fortaleza

Evento acontece no dia 14 de agosto, no Shopping RioMar Fortaleza, e faz parte da turnê "Vou Ter Que Me Virar"

Os fãs cearenses da banda Fresno podem comemorar! Nesta terça-feira, 3, o grupo anunciou nas redes sociais as novas datas da turnê "Vou Ter Que Me Virar". Entre elas, está o show em Fortaleza, que acontecerá no dia 14 de agosto, no Teatro do Shopping RioMar. Ainda não há detalhes sobre o início da venda de ingressos.

A banda está rodando cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Natal e Recife após dois anos longe dos palcos. "A gente não fez show em live de estúdio, a gente não fez nada que não fosse uma experiência inesquecível de um show da Fresno. A gente queria vocês em massa, perto da gente e gritando e cantando tudo do início ao fim. E é isso que teremos", diz a publicação no perfil oficial do Instagram.

O repertório dos shows conta com o último álbum de estúdio, "Vou Ter Que Me Virar", lançado em novembro de 2021, e um compilado dos maiores sucessos, como "Alguém Que Te Faz Sorrir", "Deixa O Tempo" e "Uma Música". A banda de rock surgiu em 1999 e ganhou nova formação em 2011, a partir da entrada do cearense Lucas Silveira como vocalista.

Em março, a Fresno participou do primeiro fim de semana do festival de música Lollapalooza, em São Paulo. A apresentação teve participação especial de Lulu Santos na música "Já Faz Tanto Tempo" e também em "Toda Forma de Amor". Para os novos shows, a promessa é um setlist de duas horas, que passe por todas as fases da banda.



