'Wicked 2' ganha primeiras imagens e teaser é divulgado; confira

Com lançamento previsto para novembro de 2025, a Universal Pictures divulgou nesta terça-feira, 3, as primeiras imagens de "Wicked: Parte 2"

Além das primeiras imagens da continuação do musical bem-sucedido, a Universal anunciou que o primeiro trailer oficial será lançado nesta quarta-feira , 4.

A Universal Pictures divulgou nesta terça-feira, 3, o teaser de "Wicked: For Good" , sequência do sucesso estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande .

O enredo apresenta um olhar alternativo sobre o mundo de Oz , antes da chegada de Dorothy, centrando-se na improvável amizade entre as duas mulheres.

"Wicked" conta a história de duas amigas , Elphaba (Cynthia Erivo) , antes de se tornar a Bruxa Má do Oeste, e Glinda (Ariana Grande), a futura Bruxa Boa do Sul.

No Brasil, o longa irá se chamar apenas “Wicked: Parte 2” e tem data de estreia nos cinemas marcada para 20 de novembro de 2025 .

Originalmente, a narrativa é de um aclamado musical da Broadway, com música e letras de Stephen Schwartz e libreto de Winnie Holzman, baseado no romance de Gregory Maguire.

Além de Cynthia Erivo e Ariana Grande — que, no Brasil, ganharam as vozes de Myra Ruiz e Fabi Bang, respectivamente —, o elenco conta com Jonathan Bailey, Bowen Yang, Jeff Goldblum e Michelle Yeoh.

A primeira parte da adaptação cinematográfica, além da arrecadação bilionária nas bilheteiras mundiais, obteve sucesso da crítica, sendo indicada a mais de oito categorias no Oscar de 2025.