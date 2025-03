Qual é a verdadeira origem da história de 'Wicked' e da Bruxa Má do Oeste que cativou o mundo e ganhou dois Oscars?

Quando o escritor Gregory Maguire era criança, ele e seus irmãos costumavam representar cenas do clássico filme de 1939, O Mágico de Oz , do cineasta Victor Fleming (1889-1949). Eles chegavam a alterar a história e sua perspectiva, apenas por diversão.

Mal sabia ele que essas brincadeiras da infância, um dia, iriam resultar no seu próprio romance, que mudaria sua vida: Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, publicado em 1995.

No início dos anos 1990, Maguire era um respeitado autor infantil, com "boas críticas, mas sem grandes vendas", segundo ele.

Ele trabalhou como professor no Centro para o Estudo da Literatura Infantil do Simmons College em Boston, nos Estados Unidos e, depois, foi um dos fundadores da entidade educacional sem fins lucrativos Children's Literature New England.