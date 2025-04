Pré-venda de ingressos para 'Star Wars: A Vingança dos Sith' nos cinemas começa hoje

Relançamento acontece para celebrar os 20 anos do longa, que é o Episódio 3 da franquia

O filme estará em cartaz no Brasil a partir do dia 24 de abril , a quinta-feira da próxima semana. A reexibição especial nas telonas de todo o País acontece em salas específicas.

Celebrando os 20 anos de lançamento de “Star Wars: A Vingança dos Sith” (Episódio III), a pré-venda para a reexibição do longa começa nesta quinta-feira, 17 .

O elenco do filme conta com Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman e Samuel L. Jackson.

Ingressos podem ser comprados por meio de site e app, bem como presencialmente nas bilheterias e nos totens de autoatendimento - além de por meio do Ingresso.com.

Em 2005, o filme fez enorme sucesso nas bilheterias e arrecadou US$ 850 milhões em todo o mundo.

"Star Wars: A Vingança dos Sith": filme pode ser visto no streaming



Com uma exibição prevista nas salas de cinema brasileiras em 24 de abril, o longa-metragem também está disponível por meio do serviço de streaming Disney Plus, ao lado de outras produções da franquia norte-americana.

Confira a ordem de lançamento dos filmes a seguir: