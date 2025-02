‘Star Wars: A Vingança dos Sith’ será relançado nos cinemas em abril

O retorno do filme foi anunciado no dia anterior, na terça-feira, 25, para os Estados Unidos. Agora, com a definição em território brasileiro, a data para o seu relançamento deve acontecer em 24 de abril .

Em celebração aos 20 anos de lançamento de “ Star Wars : A Vingança dos Sith” (Episódio III), a página oficial da franquia no Brasil confirmou nesta quarta-feira, 26, a reexibição do longa-metragem nas salas de cinema.

A celebração dos 20 anos de Star Wars: A Vingança dos Sith (Episódio III) será com retorno deste clássico aos cinemas em 24 de abril.



Arte por Matt Ferguson. pic.twitter.com/DrAILYiAfn — Star Wars Brasil (@StarWarsBR) February 26, 2025

Com uma exibição prevista para as salas de cinema em 24 de abril, o longa-metragem também está disponível por meio do serviço de streaming Disney Plus, ao lado de outras produções da franquia norte-americana.