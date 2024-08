Star Wars Outlaws traz divertida aventura pelo submundo da galáxia

Jogo "Star Wars Outlaws" tem mundo aberto e aposta no sistema de reputação com a protagonista Kay Vess Crédito: Lucas Film/Divulgação

A franquia de Star Wars, uma das mais populares da ficção, tem um novo capítulo para adicionar à sua lista de jogos. Trata-se de Star Wars Outlaws, que é lançado nesta sexta-feira, 30. A protagonista é Kay Vess, uma caçadora de recompensas que frequenta o submundo do crime. Desenvolvido pela Massive Entertainment e publicado pela Ubisoft sob a licença da Lucasfilm Games, a obra de ação e aventura foca na exploração de um belo mundo aberto, na furtividade e nas escolhas realizadas ao longo da campanha. | Leia também | Madden 25: jogo retorna com pouca inovação e realismo lmpressionante

O título está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Os eventos da história são canônicos na saga e acontecem entre os episódios V (O Império Contra-Ataca, 1980) e VI (O Retorno de Jedi, 1983)



O título está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Os eventos da história são canônicos na saga e acontecem entre os episódios V (O Império Contra-Ataca, 1980) e VI (O Retorno de Jedi, 1983) A história de Star Wars Outlaws Longe dos sabres de luz, Star Wars Outlaws é uma história no submundo da galáxia. Kay Vess, a protagonista, precisa fugir da cidade de Canto Bight (de Os Últimos Jedi, 2017) após um roubo que dá errado. Ela é acompanhada pelo carismático Nix, um pequeno merqaal. De trabalho em trabalho, a dupla se vê envolvida em grandes esquemas e precisa escapar dos perigos neste universo. Um ponto importante são os sindicatos do crime: os Pykes, o cartel Hutt, a Aurora Escarlate e o clã Ashiga.

Sem promessas de lealdade, a reputação com cada uma das organizações muda conforme as escolhas realizadas: ter uma relação excelente dá acesso a itens e, se for ruim, a caçadora vira um alvo.

A Aliança Rebelde também marca presença, assim como o Império, que pode colocar Kay sob status de procurada. A história se desenvolve bem, traz personagens carismáticos e envolve cada ponto quando engrena.

A obra se apresenta como o primeiro jogo em mundo aberto na franquia e traz uma ambientação incrível. Os cinco planetas - Cantonica, Toshara, Kijimi, Tatooine e Akiva - têm muitos detalhes e até atividades extras, como fliperamas, apostas em corridas e um jogo de cartas. Jogabilidade e missões em Star Wars Outlaws No jogo, você pode correr, pular, agachar, lutar, pilotar um speeder e viajar pelo espaço. A movimentação, utilizando o motor gráfico Snowdrop, cumpre seu papel. O combate não é ruim, mas considerando as várias horas de campanha, pode ser repetitivo. O procedimento é atirar com um blaster, utilizar granadas e se proteger. Há como pegar outras armas no chão, mas não ficam guardadas no inventário, o que seria interessante.

A movimentação com o speeder facilita a observação do mundo, da savana de Toshara às florestas em Akiva. No espaço, a nave Trailblazer tem um combate divertido. Jogo "Star Wars Outlaws" tem mundo aberto e aposta no sistema de reputação com a protagonista Kay Vess Crédito: Lucas Film/Divulgação As missões se desenvolvem de maneiras diferentes, indo de pista em pista rumo ao objetivo. Uma delas, explorando destroços de uma nave, traz lembranças de aventuras da icônica Aloy na franquia Horizon. Tarefas secundárias surgem ouvindo conversas e são boas experiências.

A furtividade é exigida em muitas partes, principalmente no começo, o que pode desagradar quem não curte o estilo. Nix é muito útil distraindo ou roubando inimigos, coletando itens e apertando botões que Kay não alcança. Parte técnica de Star Wars Outlaws O trabalho gráfico do título é muito bom na construção de cenários, mas algumas texturas e expressões ficam devendo bastante em determinadas sequências. Na parte de sons, a trilha sonora é boa e tem o charme característico de Star Wars. A dublagem em português é ótima e a sonoplastia em geral é competente. As legendas e tradução de menus funcionam.