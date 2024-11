‘Star Wars’ terá nova trilogia de filmes com roteirista de ‘X-Men’

Uma das franquias de ficção científica mais famosas do cinema, “Star Wars” deve ganhar novos filmes em breve. Produzida pela Lucasfilm, a saga, que finalizou em 2019 com “Star Wars: Episódio IX - Ascensão Skywalker”, deve retornar com outros três filmes.

A novidade foi divulgada pelo Deadline, site especializado em cinema e audiovisual, que revelou que as novas produções contarão com o roteirista e produtor Simon Kinberg, conhecido por seu trabalho nas franquias de filmes de “X-Men” e “Deadpool”.

