Solidariedade no Natal: campanha arrecada brinquedos para crianças atendidas pelo Iprede

A campanha natalina “Faça a Diferença com Solidariedade”, promovida pelo Sindiônibus, está arrecadando brinquedos para beneficiar crianças crianças atendidas pelo Instituto da Primeira Infância (Iprede). As doações podem ser feitas entre os dias 25 de novembro e 11 de dezembro .

As doações serão repassadas ao Iprede no dia 17 de dezembro. Além dos brinquedos, as crianças também vão ser presenteadas com exemplares da revista Turma da Sindy, material desenvolvido para o público infantil, que apresenta de forma lúdica e educativa o universo dos transportes coletivos e seus impactos socioambientais.

Maria José Luz, gerente do Sindiônibus, afirma que o papel social do transporte coletivo vai além de simplesmente transportar pessoas. “Neste ano, escolhemos o Iprede para nossa ação de final de ano, com o intuito de contribuir, por meio das doações de brinquedos, para que as crianças atendidas tenham um Natal mais alegre e solidário"

De acordo com o Sindiônibus, a escolha do Iprede destaca o trabalho com nutrição e desenvolvimento infantil, especialmente na primeira infância, desempenhado pela instituição.