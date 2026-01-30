29ª Mostra de Cinema de Tiradentes exibe o curta cearense ‘Cavalo Serpente’

Documentário de Priscila Smiths propõe um gesto de olhar que rompe dualismos e investiga memória, espiritualidade e corpos negros / Crédito: Jackson Romanelli/Universo Produção/ Divulgação

Apresentado na Mostra Foco da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o curta-metragem documental cearense "Cavalo Serpente", dirigido por Priscila Smiths, teve sua primeira exibição pública na quarta-feira, 28 de janeiro, seguida de um bate-papo com a diretora na quinta, 29, aprofundando os sentidos e processos por trás da obra. O filme nasce de uma experiência de violência que não se manifesta de forma direta, mas no campo do olhar, uma violência silenciosa, cotidiana, vivida por corpos negros em espaços como o cinema e a academia.

A partir dessa vivência, Priscila constrói um documentário que se recusa a operar em dualismos fáceis, evitando tanto a exposição explícita da dor quanto sua substituição por imagens idealizadas. Em “Cavalo Serpente”, criança, menina e mulher caminham entre tempos, compartilhando um mesmo corpo em transformação. A narrativa se constrói a partir de memórias familiares, fotografias e atravessamentos espirituais, criando uma relação com o tempo que foge da linearidade. Há segredos transmitidos, chaves simbólicas e rastros que conectam passado, presente e futuro.