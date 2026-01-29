Febre do k-pop vira questão diplomática para o México

Presidente mexicana apelou ao homólogo sul-coreano por mais shows do BTS no país, diante de caos em venda de ingressos para apresentações já marcadas. Banda retorna aos palcos após três anos.Diante de um crescente furor pela cultura sul-coreana entre os jovens, o México teve que recorrer na segunda-feira (26/01) à via diplomática para pedir que o grupo de k-pop BTS ofereça mais shows na sua passagem pelo país latino-americano. A insólita intervenção do governo é o mais recente episódio de uma polêmica na indústria do entretenimento, que combina alta demanda, falhas na venda de ingressos e denúncias de revenda. O imbróglio começou depois que o BTS, uma boy band de sete membros e sucesso estrondoso entre adolescentes, anunciou três shows no Estadio GNP Seguros da Cidade do México, programados para maio de 2026. As apresentações fazem parte de uma turnê mundial do grupo, que lança o primeiro álbum em três anos. Neste período, os integrantes cumpriram o serviço militar na Coreia do Sul, obrigatório para homens com menos de 30 anos. O retorno aos palcos gerou uma expectativa de público inédita no México, com autoridades estimando que cerca de um milhão de jovens buscavam ingressos. O estádio, entretanto, só poderia acomodar menos de 150 mil espectadores, somadas as três datas. Caos já na pré-venda Antes da pré-venda, a comunidade de fãs da banda pressionou nas redes sociais para exigir clareza sobre preços, taxas adicionais e mapas de setores. As críticas se basearam em experiências prévias de shows de grande porte no México, marcadas por confusão quanto aos custos e práticas de revenda. A Procuradoria Federal do Consumidor (Profeco) do México exortou a vendedora de ingressos Ticketmaster e as promotoras dos shows a cumprirem a lei e publicarem previamente os preços e as localizações exatas. Mas já na pré-venda exclusiva para membros do fã clube oficial do BTS começaram as reclamações dos consumidores. Milhares de usuários denunciaram falhas na plataforma, longas filas virtuais e o aparecimento quase imediato de ingressos em sites de revenda por preços muito superiores aos oficiais. O descontentamento se intensificou pela percepção de que os ingressos se esgotaram em questão de minutos. As queixas se prolongaram também para o período de venda aberta ao público geral. Segundo a Ticketmaster, mais de 2,1 milhões de usuários acessaram a plataforma para garantir seu lugar no show do BTS. A fila virtual ultrapassou 1,1 milhão de pessoas, o que impossibilitou o atendimento completo da demanda do público. Denúncias de fraude Além disso, fãs denunciaram fraude pela suposta venda de ingressos fora do mecanismo oficial. Supostamente, só seria possível comprar ingressos pela internet, mas as bilheterias do Estadio GNP Seguros estariam vendendo para cambistas. A Profeco recebeu múltiplas queixas e realizou visitas de verificação em módulos próximos ao estádio, onde constatou que não havia venda física de ingressos para a apresentação do BTS. Após a venda, a Profeco anunciou o início de um procedimento por infrações à lei contra a Ticketmaster por "falta de clareza nas informações", bem como sanções contra plataformas de revenda por práticas abusivas. Além disso, o órgão começou a elaborar novas diretrizes para regular a venda de ingressos de shows e espetáculos no México. Febre do K-pop no governo A polêmica chegaria até a presidente Claudia Sheinbaum, que reconheceu publicamente o problema e afirmou ter dialogado com a empresa organizadora dos shows para explorar a possibilidade de abrir mais datas diante da demanda extraordinária. Ela teria, entretanto, recebido uma negativa. Em um fato sem precedentes, a chefe de Estado revelou ter enviado nota diplomática ao presidente da Coreia do Sul, para solicitar sua intervenção e facilitar que o BTS realize mais shows no México – ou que se adotem alternativas, como telões públicos, para acomodar a alta demanda. A mandatária justificou a iniciativa como um ato em favor dos jovens mexicanos. O governo da Coreia do Sul confirmou ter recebido a carta de Sheinbaum. A assessoria presidencial do país asiático disse que ainda está estudando sua resposta. A febre do k-pop já havia marcado presença no gabinete presidencial do México. Ao ser anunciado que o BTS se apresentaria no país, o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, publicou um vídeo no TikTok em que aparece cumprimentando Jin, membro da banda, após um show solo realizado em novembro. ht/cn (EFE, AFP)