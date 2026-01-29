7 categorias do Grammy que você não conhece

7 categorias do Grammy que você não conheceGrammy 2026 acontece neste domingo, 1º, mas já foi palco de categorias curiosas e de nicho. Saiba mais sobre essas categorias e veja mudanças recentes
Resumo
Dentre as categorias menos conhecidas, estão as categorias étnico regionais como a de Melhor Álbum de Música Havaiana, Nativo-Americana, Zydeco ou Cajun e Polca
Nas categorias técnicas se destacam Melhor Projeto Gráfico de Álbum, Melhor Álbum Histórico e Melhor Engenharia de Som (Não Clássico)
A 68ª edição do Grammy acontece neste domingo, 1º, em Los Angeles, com a expectativa de premiar alguns dos melhores profissionais e trabalhos da indústria musical em 2025. Mesmo com alguns favoritos, sempre existe a possibilidade de acontecer vitórias inesperadas, assim como a existência de algumas categorias que passam longe dos olhos do grande público.
Realizado de forma anual desde 1959, o Grammy já passou por retiradas e reformulações de diversas categorias. A maioria dessas mudanças foi feita para expandir o alcance do prêmio, reconhecendo a mudança de alguns gêneros musicais e retirando alguns nichos da competição.
A seguir, veja algumas das categorias mais curiosas e desconhecidas do Grammy:
Grammy 2026: quais categorias foram adicionadas ou reformuladas?
Na atual edição, o Grammy apresentou duas mudanças. A primeira delas é uma nova categoria intitulada Melhor Álbum Country Tradicional, que busca reconhecer a excelência em álbuns do gênero, tanto vocal quanto instrumental.
Além desse, a edição de 2026 também irá premiar a Melhor Capa de Álbum, como um complemento à categoria de Melhor Projeto Gráfico de Álbum. Os critérios de elegibilidade estipulam que a capa deve ser “predominantemente nova” e que gravações relançadas com alterações de arte não são elegíveis. O prêmio vai para o diretor de arte do álbum vencedor.
A última grande mudança na premiação aconteceu em 2011, na 54ª edição, que eliminou de uma vez só 31 categorias.
As mudanças mais significativas foram a eliminação de categorias baseadas no gênero pop, R&B, rock e country, além da unificação das categorias separadas por gênero. Diversas categorias instrumentais e regionais também foram encerradas.
Dentro do gênero R&B, as categorias foram de oito para quatro, assim como rock, country e pop, que tinham sete cada. As reformulações uniram prêmios como Melhor Performance Vocal Feminina, Masculina e Em Dupla ou Grupo em Melhor Performance de R&B, enxugando categorias anteriormente segmentadas.
Grammy 2026: quais são as categorias mais curiosas da premiação?
Algumas das categorias eliminadas na reforma de 2011 foram justamente as consideradas mais curiosas pelo seu teor étnico e regional. São elas:
Melhor Álbum de Música Havaiana
Criada após campanha, já que nenhum músico ou grupo havaiano havia ganhado um Grammy antes, a categoria começou a existir em 2005 e foi extinta em 2011. Os álbuns elegíveis precisavam apresentar o idioma havaiano em mais da metade de suas faixas vocais.
Melhor Álbum de Música Nativo-Americana
Outra categoria criada por campanha de artistas nativo-americanos, ela existiu entre 2001 e 1001, homenageando álbuns de música indígena americana, anteriormente classificada como folk ou new age.
Melhor Álbum de Zydeco ou Cajun
Feita para homenagear dois ritmos criados na Louisiana, nos Estados Unidos, a categoria existiu brevemente entre 2008 e 2011, homenageando artistas locais. Antes de ser criada, as obras categorizadas nesses ritmos competiam nas categorias de Folk, mesmo sendo ritmos que misturam elementos franceses e africanos, com destaque para o uso do acordeão.
Melhor Álbum de Polca
Já uma das categorias mais longevas do prêmio, foi a destinada à polca, anteriormente classificada nas categorias de Folk. Durante sua existência, de 1986 a 2008, o recordista do prêmio foi Jimmy Sturr, vencedor durante 18 anos.
Todas essas categorias foram reformuladas e unidas em uma só a partir da reforma de 2011, sendo enquadradas como Melhor Música Regional ou de Raízes, que inclui os gêneros: Cajun, Havaiano, Indígena/Nativo Americano, Polca, Zydeco, Go-go, Swamp Pop e outros, com produção e sensibilidades diferentes de uma abordagem pop.
Grammy 2026: Veja algumas das categorias técnicas
Fora as categorias étnicas e regionais, o Grammy também premia questões técnicas de trabalhos musicais. Uma das categorias menos conhecidas é a de Melhor Projeto Gráfico de Álbum, concedido pela estética da obra.
O atual ganhador do prêmio é o álbum Brat da cantora britânica Charli XCX, que ficou famoso pela sua simplicidade com apenas uma cor e uma tipografia básica. Outros ganhadores incluem St. Vincent por Masseduction, David Bowie por Blackstar e Bjork por Biophilia.
No aspecto de áudio, o Grammy também premia Melhor Álbum Histórico, que reconhece conquistas na restauração de áudio. A categoria existe desde 1979 e já foi chamada de Melhor Álbum Histórico Relançado, Melhor Reedição Histórica, Melhor Álbum de Reedição Histórica. O prêmio é concedido aos indivíduos responsáveis pela compilação e engenharia de som vencedora.
Já o prêmio de Melhor Engenharia de Som (Não Clássico) é uma categoria que existe desde 1959, e é normalmente associada às chances de um álbum ganhar Álbum do Ano, premiando a melhor masterização de áudio de uma obra. Dentre os ganhadores estão nomes conhecidos como David Bowie, Bruno Mars, Lady Gaga e Billie Eilish. No entanto, quem recebe o prêmio é o engenheiro de som do projeto e não o artista que performa.