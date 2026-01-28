Mostra de Cinema de Tiradentes: curta cearense 'Faísca' é destaque na programação

Curtas na Praça na 29 Mostra de Cinemas De Tiradentes (FOTO LEO LARA/Universo Produção/ Divulgação) / Crédito: Universo Produção/ Divulgação

A sessão de curtas-metragens exibida na praça, na noite desta segunda-feira, 26, integrou a programação da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes e reuniu produções de diferentes regiões do país, que abordam temas como ancestralidade, identidade, cultura popular e espiritualidade. Assistidos ao ar livre, os filmes dialogaram diretamente com o público ao propor narrativas centradas em vivências pessoais e coletivas, muitas delas atravessadas por questões de pertencimento e memória.

Entre os títulos exibidos, o curta cearense “Faísca”, dirigido por Bárbara Matias Kariri e realizado na zona rural de Lavras da Mangabeira, ganhou destaque pela abordagem sensível das relações familiares e da ancestralidade feminina. O filme acompanha quatro mulheres de uma mesma família, de gerações diferentes, que se reencontram após um conflito e acabam revelando um segredo ancestral. A narrativa se constrói a partir de silêncios, rituais, sonhos e da relação com a natureza, elementos que conduzem as personagens por um processo de reconexão, cura e reconstrução de laços.

Também presente na sessão, “Hacker Leonília”, de Gustavo Fontele Dourado, apresenta uma história ambientada no futuro, protagonizada por uma hacker idosa e negra que precisa enfrentar traumas pessoais para escapar de uma realidade virtual. Inspirado na história da avó do diretor, o projeto discute afetos, liberdade e tecnologia, propondo um deslocamento dos imaginários tradicionais da ficção científica ao colocar uma personagem idosa no centro da narrativa. O curta integra um projeto maior, que também possui versão em longa-metragem em desenvolvimento.

Já o documentário "Recife Tem um Coração", dirigido por Rodrigo Sena, acompanha o cantor de brega Silvo Silva, que mobiliza seguidores em uma transmissão ao vivo para conseguir comprar uma nova caixa de som. A partir desse gesto, o filme apresenta um retrato do cotidiano de um artista popular e da cena do brega recifense, destacando a relação do personagem com a música desde a juventude.