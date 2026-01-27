Cinemas de Fortaleza têm ingressos a partir de R$ 10 em fevereiro

Cinemas de Fortaleza têm ingressos a partir de R$ 10 em fevereiroSemana do Cinema em Fortaleza tem ingresso com desconto e combos promocionais nas salas de cinema dos shoppings na capital cearense
Um dos eventos mais aguardados pelos amantes da sétima arte, a Semana do Cinema já tem data para acontecer em 2026. Campanha que contribui para a ampliação do público nas salas por todo o País, o momento deste ano será realizado entre os dias 5 e 11 de fevereiro.
Durante o período promocional que chega à oitava edição, os ingressos vão custar R$ 10 nas sessões matinais, aquelas iniciadas antes das 17 horas, já os demais horários terão valor de R$ 12.
De acordo com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), uma das realizadoras da ação, os ingressos com desconto são para as salas tradicionais, não sendo válidos para pré-estreias, shows e salas especiais.
“O interesse do público pelo cinema brasileiro deixou de ser pontual e passou a ser consistente. A Semana do Cinema chega em um momento em que produções nacionais ocupam espaço de protagonismo, despertam conversas e levam pessoas às salas.”, reforça Mauro Gonzalez, diretor de Negócios da Ingresso.com, em comunicado enviado à imprensa.
Junto à empresa de vendas de tickets, a Semana do Cinema é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e Grupo Consciência.
Em Fortaleza, a Semana de Cinema acontece nas redes Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex. Na ocasião, os cinemas também podem oferecer combos de lanches com valores promocionais.
Informações sobre novos estabelecimentos participantes e combos adicionais podem ser verificadas nas redes sociais de cada rede de cinema.
A grade completa de filmes em exibição durante a Semana do Cinema será disponibilizada no site Ingresso.com próximo à data de início da campanha.
Centerplex
- Sala VIP: R$ 20
UCI
- Salas VIP De Lux: a partir de R$ 20
- Combo Especial (pipoca média + 2 refrigerantes 500ml): R$ 30
Cinépolis
- Salas VIP, Imax e 4DX: com 60% de desconto
- Combos especiais: a partir de R$ 29
Kinoplex
- Salas Platinum e Imax: a partir de R$ 20
- Combo Baldão (pipoca + refrigerante 700ml): R$ 25
Semana do Cinema 2026
- Quando: de 5 a 11 de fevereiro
- Onde: cinemas dos shoppings Iguatemi, Parangaba, Via Sul, Messejana, North Shopping, Jóquei,
- RioMar e RioMar Kennedy
- Quanto: a partir de R$ 10
- Vendas e mais informações: site do Ingresso.com