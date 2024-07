De rua ou em shopping? Três cinemas para conhecer em Fortaleza

Das salas VIP a espaços históricos culturais, conheça três cinemas com propostas diferentes e especiais para aproveitar as férias em Fortaleza

Nada melhor do que aproveitar o período das férias com uma boa dose de alegria. Nesta época, sair para brincar, festejar, passear e realizar outras atividades de lazer é fundamental para viver e curtir o período ao máximo.

Cineteatro São Luiz

O Cineteatro São Luiz é um ícone arquitetônico, histórico e cultural de Fortaleza. Todos os meses, a programação conta com espetáculos de teatro e estreias de filmes.

Redes sociais: @cineteatrosaoluiz



@cineteatrosaoluiz Endereço: rua Major Facundo, 500 - Centro, Fortaleza



rua Major Facundo, 500 - Centro, Fortaleza Funcionamento: Terça a sexta-feira - 9h30 às 18h / Sábado – 9h30 às 17h

Cinema do Dragão

As produções cearenses e brasileiras têm espaço cativo no Cinema do Dragão, pertencente ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Além disso, o ambiente recebe importantes festivais de cultura.

Redes sociais: @cinemadodragao



@cinemadodragao Endereço: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza

rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 9h às 21h

Todos os dias - 9h às 21h Quanto: De segunda a quarta-feira - R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) / De quinta a domingo e feriados - R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

Cinépolis VIP RioMar

As salas VIP do Cinépolis, no Shopping RioMar Fortaleza, possuem poltronas super-reclináveis com luminária, apoio de bandeja e botão para acionar um garçom e fazer seu pedido. No cardápio de comidinhas tem pipocas, cafés, sanduíches gourmet, espumantes, sobremesas, cervejas e aperitivos.