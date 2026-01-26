Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Críticos do Ceará elegem os melhores filmes de 2025

Entre os vencedores do Prêmio Aceccine estão os cearenses "Morte e Vida Madalena" e "Fogos de Artifício", e o pernambucano "O Agente Secreto"
Nesta segunda-feira, 26, a Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) anunciou os vencedores do Prêmio Aceccine 2026. Desde sua fundação em 2016, a ação anual elege os filmes que se destacaram no ano anterior no circuito comercial e de festivais no Ceará.

Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente, foi eleito o Melhor Longa-metragem Cearense. Estrelado por Noá Bonoba na pele de uma mulher grávida que precisa assumir a direção de um filme após a morte do pai, a trama teve sua estreia mundial no festival FIDMarseille, na França, em julho de 2025.

No Brasil, foi exibido ainda nos festivais de Brasília, onde venceu o Prêmio da Crítica, e no encerramento do 35º Cine Ceará. O filme deve chegar aos cinemas brasileiros no dia 26 de março de 2026.

Na categoria de curta-metragem cearense, o vencedor foi “Fogos de Artifício”, de Andreia Pires. A escolha soa criativa ao premiar um filme construído sobre longos planos em sequência e com um elenco enorme - nele, inclusive, está Geane Albuquerque, atriz de “O Agente Secreto”. Na história, um grupo de amigos está numa festa caseira à espera da virada do ano novo. O filme estreou na competição brasileira de curtas do 35º Cine Ceará.

Guto e Andreia já tinham vencido o prêmio da associação, mas nunca sozinhos na direção. Guto venceu com Mi-kyung Oh em 2024 por “Um Jóquei Cearense na Coreia”, com Pedro Diógenes em 2020 por “Inferninho” e com Ticiana Augusto Lima em 2019 por “A Misteriosa Morte de Pérola”. Andreia venceu com Leonardo Mouramateus em 2018 com o curta-metragem “Vando Vulgo Vedita”.

Categoria Nacional

Na categoria nacional, o laureado foi “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, indicado a quatro Oscars na edição de 2026. A trama é estrelada por Wagner Moura na pele de Marcelo, um professor universitário que viaja para Recife no meio do Carnaval para fugir de uma perseguição em plena ditadura militar. O cineasta pernambucano tinha vencido o prêmio em 2017 com “Aquarius”.

Na única categoria internacional, o vencedor foi “Sorry, Baby", de Eva Victor - essa talvez seja a escolha mais autoral da associação neste ano, premiando um filme pouco discutido mesmo tendo estreado nas salas de cinema, mas tendo recebido um espaço bastante tímido na temporada de premiações. A trama conta a história de Agnes, que tenta seguir sua vida após um evento traumático no contexto hierárquico e machista das universidades.

“O ano de 2026 marca a 10ª edição do Prêmio Aceccine”, lembra Raiane Ferreira, presidente da associação. “Entre as obras premiadas, emergiram temáticas diversas que colocaram em primeiro plano o tensionamento de pautas emergentes como a inserção do protagonismo feminino, o enfrentamento à violência contra a mulher, a necessidade da preservação da memória coletiva nacional ante os abusos da ditadura militar, bem como a força das produções cearenses, especialmente na perspectiva do trabalho coletivo”, conclui em conversa com O POVO.


Melhores Filmes de 2025 segundo a Aceccine

  • Melhor Curta-metragem Cearense: "Fogos de Artifício", de Andreia Pires
  • Melhor Longa-metragem Cearense: "Morte e Vida Madalena", de Guto Parente
  • Melhor Curta-metragem Brasileiro: "Canto", de Danilo Daher
  • Melhor Longa-metragem Brasileiro: "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho
  • Melhor Longa-metragem Internacional: "Sorry, Baby", de Eva Victor

