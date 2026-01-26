Críticos do Ceará elegem os melhores filmes de 2025

￼CENA do filme cearense 'Morte e Vida Madalena' / Crédito: Tardo Filmes/Embaúba Filmes/Divulgação

Nesta segunda-feira, 26, a Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) anunciou os vencedores do Prêmio Aceccine 2026. Desde sua fundação em 2016, a ação anual elege os filmes que se destacaram no ano anterior no circuito comercial e de festivais no Ceará. Leia análise | "A Voz de Hind Rajab" aproxima o mundo do desastre em curso na Palestina



“Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente, foi eleito o Melhor Longa-metragem Cearense. Estrelado por Noá Bonoba na pele de uma mulher grávida que precisa assumir a direção de um filme após a morte do pai, a trama teve sua estreia mundial no festival FIDMarseille, na França, em julho de 2025.

No Brasil, foi exibido ainda nos festivais de Brasília, onde venceu o Prêmio da Crítica, e no encerramento do 35º Cine Ceará. O filme deve chegar aos cinemas brasileiros no dia 26 de março de 2026. Na categoria de curta-metragem cearense, o vencedor foi “Fogos de Artifício”, de Andreia Pires. A escolha soa criativa ao premiar um filme construído sobre longos planos em sequência e com um elenco enorme - nele, inclusive, está Geane Albuquerque, atriz de “O Agente Secreto”. Na história, um grupo de amigos está numa festa caseira à espera da virada do ano novo. O filme estreou na competição brasileira de curtas do 35º Cine Ceará. Guto e Andreia já tinham vencido o prêmio da associação, mas nunca sozinhos na direção. Guto venceu com Mi-kyung Oh em 2024 por “Um Jóquei Cearense na Coreia”, com Pedro Diógenes em 2020 por “Inferninho” e com Ticiana Augusto Lima em 2019 por “A Misteriosa Morte de Pérola”. Andreia venceu com Leonardo Mouramateus em 2018 com o curta-metragem “Vando Vulgo Vedita”.