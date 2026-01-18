'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama; veja todos os vencedores

'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama; veja todos os vencedoresO longa brasileiro, dirigido por Kléber Mendonça Filho, fez história e levou dois dos três prêmios a que concorria. 'Uma Batalha Após a Outra' foi o grande vitorioso da noite.
O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, fez história na 83ª cerimônia do Globo de Ouro ao se tornar primeiro filme brasileiro a levar dois prêmios em uma mesma edição.
O primeiro prêmio da noite veio na categoria de melhor filme em língua não inglesa. Foi a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Central do Brasil (1999) e Orfeu Negro (1960) - neste último caso, porém, tratava-se de uma produção ítalo-franco-brasileira.
"Estou honrado de estar nesse grupo de grandes diretores estrangeiros. Eu dedico este prêmio aos jovens diretores. Este é um momento muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens americanos, façam filmes", disse Kléber Mendonça Filho ao receber o prêmio.
Wagner Moura levou o segundo prêmio do filme ao ganhar como melhor ator em filme de drama.
"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse.
"E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português.
Moura foi o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator de drama. Em 2016, Moura foi indicado a um Globo de Ouro como melhor ator em série de drama por sua interpretação em Narcos, mas perdeu o prêmio para Jon Hamm, de Mad Men.
Indicado também como melhor filme de drama, O Agente Secreto foi superado por Hamnet.
Favorito ao Oscar, Uma Batalha Após a Outra terminou com quatro prêmios. A produção levou o prêmio de melhor filme de comédia ou musical. Teyana Taylor ganhou o primeiro troféu da noite, como melhor atriz coadjuvante. Já Paul Thomas Anderson venceu a categoria de melhor roteiro e melhor direção.
Timothée Chalamet desbancou veteranos como Leonardo di Caprio e George Clooney e ganhou como melhor ator de filme de comédia ou musical. O ator sueco Stellan Skarsgård venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante, por Valor Sentimental.
Owen Cooper, de 16 anos, venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante em televisão por Adolescência. Seu colega Stephen Graham venceu o segundo prêmio para a série, como melhor ator de série limitada. A série ganhou o terceiro prêmio da noite sendo consagrada como melhor série limitada.
Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, venceu a categoria Melhor Atriz - Comédia ou Musical.
Primeira mulher a comandar sozinha a cerimônia do Globo de Ouro, a comediante e atriz Nikki Glaser retornou como apresentadora pelo segundo ano consecutivo, após uma estreia bem avaliada em 2025.
Em seu primeiro ano no comando da premiação, Glaser fez piadas sobre o próprio público de Hollywood, embora com um tom mais moderado do que o que a projetou nacionalmente em um roast de Tom Brady. No monólogo de abertura, ela definiu a cerimônia como "a maior noite do Ozempic".
O prêmio não é considerado por especialistas como um "termômetro" do Oscar, a principal premiação do cinema mundial, porque tem base de votação diferente, formada por jornalistas e críticos — enquanto o Oscar é votado por membros da indústria.
Mas uma vitória no Globo de Ouro pode alavancar a campanha de um filme ou ator rumo ao Oscar, realizado neste ano em 15 de março. As indicações sairão em 22 de janeiro.
Confira a lista completa de vencedores do Globo de Ouro 2026
Filmes
Melhor Filme - Drama
- Frankenstein
- Hamnet (VENCEDOR)
- Foi Apenas Um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Filme - Comédia ou Musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
- Foi Apenas Um Acidente
- No Other Choice
- O Agente Secreto (VENCEDOR)
- Valor Sentimental
- Sirât
- The Voice of Hind Rajab
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
- Ryan Coogler - Pecadores
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloe Zhao - Hamnet
Melhor Atriz - Drama
- Jessie Buckley - Hamnet (VENCEDORA)
- Jennifer Lawrence - Morra, Amor
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Julia Roberts - Depois da Caçada
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Melhor Ator - Drama
- Joel Edgerton - Sonhos de Trem
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - Coração de Lutador: The Smashing Machine
- Michael B Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - O Agente Secreto (VENCEDOR)
- Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt - Coração de Lutador: The Smashing Machine
- Elle Fanning - Valor Sentimental
- Ariana Grande - Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Amy Madigan - A Hora do Mal
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDORA)
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor Sentimental (VENCEDOR)
Melhor Roteiro
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
- Ronald Bronstein, Josh Safdie - Marty Supreme
- Ryan Coogler - Pecadores
- Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente
- Eskil Vogt, Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
- Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (VENCEDORA)
- Cynthia Erivo - Wicked: Parte 2
- Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
- Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
- Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone - Bugonia
Melhor Ator - Comédia ou Musical
- Timothée Chalamet - Marty Supreme (VENCEDOR)
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-Hun - No Other Choice
- Jesse Plemons - Bugonia
Melhor Filme de Animação
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- Guerreiras do K-pop (VENCEDOR)
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Maior Evento Cinematográfico do Ano
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Guerreiros do K-pop
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Pecadores (VENCEDOR)
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
- Zootopia 2
Melhor Canção Original
- Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Fogo e Cinzas; Dream as One
- Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - Guerreiras do K-pop; Golden (VENCEDORA)
- Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Pecadores; I Lied to You
- Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; No Place Like Home
- Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; The Girl in the Bubble
- Nick Cave, Bryce Dessner - Sonhos de Trem; Train Dreams
Melhor Trilha Sonora
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Ludwig Göransson - Pecadores (VENCEDOR)
- Jonny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra
- Kanding Ray - Sirāt
- Max Richter - Hamnet
- Hans Zimmer - F1
Televisão
Melhor Série - Drama
- A Diplomata
- The Pitt (VENCEDOR)
- Pluribus
- Ruptura
- Slow Horses
- The White Lotus
Melhor Série - Comédia
- Abbott Elementary
- O Urso
- Hacks
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- O Estúdio (VENCEDORA)
Melhor Ator - Drama
- Sterling K Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Ruptura
- Noah Wyle - The Pitt (VENCEDOR)
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
- Kristen Bell - Ninguém Quer
- Ayo Edebiri - O Urso
- Selena Gomez - Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wandinha
- Jean Smart - Hacks (VENCEDORA)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Carrie Coon - The White Lotus
- Erin Doherty - Adolescência (VENCEDORA)
- Hannah Einbinder - Hacks
- Catherine O'Hara - O Estúdio
- Parker Posey - The White Lotus
- Aimee-Lou Wood - The White Lotus
Melhor Ator Coadjuvante
- Owen Cooper - Adolescência (VENCEDOR)
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Ruptura
- Ashley Walters - Adolescência
Melhor Ator - Comédia ou Musical
- Adam Brody - Ninguém Quer
- Steve Martin - Only Murders in the Building
- Glen Powell - Chad Powers
- Seth Rogen - O Estúdio (VENCEDOR)
- Martin Short - Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White - O Urso
Melhor Ator - Série Limitada
- Jacob Elordi - O Caminho Estreito para os Confins do Norte
- Paul Giamatti - Black Mirror
- Stephen Graham - Adolescência (VENCEDOR)
- Charlie Hunnam - Monster: A História de Ed Gein
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys - O Monstro em Mim
Melhor Atriz - Série Limitada
- Claire Danes - O Monstro em Mim
- Rashida Jones - Black Mirror
- Amanda Seyfried - Long Bright River
- Sarah Snook - All Her Fault
- Michelle Williams - Morrendo por Sexo (VENCEDORA)
- Robin Wright - A Namorada Ideal
Melhor Atriz - Drama
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Ruptura
- Helen Mirren - Terra da Máfia
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - A Diplomata
- Rhea Seehorn - Pluribus (VENCEDORA)
Melhor Filme para TV ou Série Limitada
- Adolescência (VENCEDORA)
- All Her Fault
- O Monstro em Mim
- Black Mirror
- Morrendo por Sexo
- The Girlfriend
Melhor Comediante
- Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart - Acting My Age
- Kumail Nanjiani - Night Thoughts
- Ricky Gervais - Mortality (VENCEDOR)
- Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem
Melhor podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler (VENCEDOR)
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First
