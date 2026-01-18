'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama; veja todos os vencedores

"Estou honrado de estar nesse grupo de grandes diretores estrangeiros. Eu dedico este prêmio aos jovens diretores. Este é um momento muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens americanos, façam filmes", disse Kléber Mendonça Filho ao receber o prêmio.

Wagner Moura levou o segundo prêmio do filme ao ganhar como melhor ator em filme de drama. "É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse. "E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português.

Moura foi o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator de drama. Em 2016, Moura foi indicado a um Globo de Ouro como melhor ator em série de drama por sua interpretação em Narcos, mas perdeu o prêmio para Jon Hamm, de Mad Men. Getty Images Wagner Moura foi o primeiro brasileiro que concorreu ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator de drama Indicado também como melhor filme de drama, O Agente Secreto foi superado por Hamnet. Favorito ao Oscar, Uma Batalha Após a Outra terminou com quatro prêmios. A produção levou o prêmio de melhor filme de comédia ou musical. Teyana Taylor ganhou o primeiro troféu da noite, como melhor atriz coadjuvante. Já Paul Thomas Anderson venceu a categoria de melhor roteiro e melhor direção.

Timothée Chalamet desbancou veteranos como Leonardo di Caprio e George Clooney e ganhou como melhor ator de filme de comédia ou musical. O ator sueco Stellan Skarsgård venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante, por Valor Sentimental. Owen Cooper, de 16 anos, venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante em televisão por Adolescência. Seu colega Stephen Graham venceu o segundo prêmio para a série, como melhor ator de série limitada. A série ganhou o terceiro prêmio da noite sendo consagrada como melhor série limitada. Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, venceu a categoria Melhor Atriz - Comédia ou Musical.

Reuters Diretor do filme mais premiado da noite, Paul Thomas Anderson ganhou o prêmio de mlhor direção e melhor roteiro Primeira mulher a comandar sozinha a cerimônia do Globo de Ouro, a comediante e atriz Nikki Glaser retornou como apresentadora pelo segundo ano consecutivo, após uma estreia bem avaliada em 2025. Em seu primeiro ano no comando da premiação, Glaser fez piadas sobre o próprio público de Hollywood, embora com um tom mais moderado do que o que a projetou nacionalmente em um roast de Tom Brady. No monólogo de abertura, ela definiu a cerimônia como "a maior noite do Ozempic". O prêmio não é considerado por especialistas como um "termômetro" do Oscar, a principal premiação do cinema mundial, porque tem base de votação diferente, formada por jornalistas e críticos — enquanto o Oscar é votado por membros da indústria.