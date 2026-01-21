Indicados ao Oscar 2026: quais brasileiros têm chances?

Da esquerda para a direita: Amarela, O Agente Secreto e Sonhos de Trem, obras com brasileiros na equipe que podem ser indicadas ao Oscar / Crédito: Divulgação: Globoplay/Vitrine Filmes/Netflix

A corrida do Oscar 2026 promete se acirrar ainda mais com a divulgação da lista oficial de indicados nesta quinta-feira, 22. Após uma vitória histórica do Brasil na edição passada, com a conquista do prêmio de Melhor Filme Internacional, fica a expectativa de o evento se repetir com a presença de “O Agente Secreto” na competição. O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho se tornou o favorito do país após uma vitória no Festival de Cannes nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator para Wagner Moura. No entanto, o longa não é a única obra com brasileiros indicados.

A seguir, veja quais filmes com brasileiros na equipe têm chances no Oscar 2026: Oscar 2026: O Agente Secreto é favorito nas categorias principais Principal aposta do Brasil no Oscar 2026, “O Agente Secreto” é o quinto longa-metragem do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho e chega na competição com gás suficiente para conquistar uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional. Além da aclamação da crítica, um ponto que pesa a favor é a vitória no Festival de Cannes em duas categorias principais, algo que Kleber Mendonça Filho chegou perto após ganhar o Prêmio do Júri em 2019 com “Bacurau”.

O ator brasileiro Wagner Moura posa com o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático por "O Agente Secreto" durante a 83ª edição do Globo de Ouro, em 11 de janeiro de 2026 Crédito: Etienne Laurent / AFP Em um cenário otimista, Wagner Moura pode ser indicado a Melhor Ator, após vencer essa mesma categoria em Cannes e no Globo de Ouro.

No ano passado, Fernanda Torres chegou ao Oscar também carregando uma vitória nos mesmos prêmios. Caso a indicação se concretize, Wagner Moura pode disputar contra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet. Oscar 2026: Brasileiros despontam em categorias técnicas Outros dois brasileiros que podem ser indicados na competição são Adolpho Veloso pela obra “Sonhos de Trem” e Affonso Gonçalves por “Hamnet”, ambos em categorias técnicas. Dirigido por Clint Bertley, “Sonhos de Trem” é uma adaptação da novela de mesmo nome escrita por Denis Johnson. O longa narra os 80 anos da vida de Robert Grainier, que vive em torno de Bonners Ferry, no estado do Idaho.