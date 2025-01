Twenty One Pilots e fãs viram um só em show arrebatador em São Paulo

Duo Twenty One Pilots encerrou passagem pelo Brasil com show arrebatador em São Paulo; pirotecnia, diferentes palcos e interações fizeram banda e plateia virarem um só

À primeira vista, o enunciado pode parecer uma frase de efeito, mas aponta, de fato, para um cenário de simbiose na relação artista-fãs-e-quem-mais-estiver-presente . O duo - conhecido por hits como “Ride” e “Stressed Out”- e a plateia se tornaram um só em uma noite de “teletransporte” do vocalista, fã-mirim no palco e coros a plenos pulmões.

“Nós somos o Twenty One Pilots e vocês também são” , afirmou o vocalista Tyler Joseph após duas horas frenéticas de show. Ao lado do baterista Josh Dun, ele se dirigiu a milhares de espectadores e indicou que se reencontrarão em uma próxima oportunidade. Com os dedos em “V”, desejou paz e encerrou em São Paulo a passagem pelo Brasil.

Na atmosfera vibrante criada pelos músicos, fãs de diferentes gerações (entre pais e filhos, amigos e amigas, irmãos e irmãs) e os protagonistas da festa se tornaram uníssonos — ainda que as caixas de som estivessem com volume menor, segundo relatos de ouvintes de diferentes setores do estádio*.

Realizado no estádio Allianz Parque no último domingo, 26, o show fez parte da turnê mundial do álbum “Clancy”, lançado em maio de 2024. Este giro no Brasil, que teve também shows em Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ), foi a primeira vez na qual o Twenty One Pilots se apresentou solo no País (ou seja, sem ter sido em festivais).

Twenty One Pilots em São Paulo: “Ajuda de São Pedro” e início avassalador

No fim de semana do show do Twenty One Pilots em São Paulo, um temor pairava sobre o público: após fortes chuvas na sexta-feira, 24, a apresentação seria afetada por condições climáticas adversas? Apesar de precipitações preencherem a tarde do domingo, a chuva parou momentos antes do duo Balu Brigada (show de abertura) subir ao palco.