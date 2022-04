Twenty One Pilots leva experiência de show a cinemas brasileiros; entenda

O duo estadunidense Twenty One Pilots levará a cinemas brasileiros o projeto “Twenty One Pilots: Cinema Experience”. O evento exibirá o show virtual realizado pela banda em 2021 em uma versão estendida - com 20 minutos de filmagens inéditas -, remasterizada e remixada para as telonas. Na ocasião, a live foi realizada para comemorar o lançamento do álbum “Scaled And Icy”. No Brasil, as redes UCI, Kinoplex, Cinépolis e Cinemark transmitirão no dia 19 de maio - e em sessão única - a experiência.

it is finally here. relive the 2021 livestream in a way we have never presented anything before. remixed in 5.1 surround sound and remastered for the big screen, one night only in theaters may 19th. go to https://t.co/TfCVueB2OB for info and sign up for early access to tickets pic.twitter.com/BdFiVvSANJ — twenty one pilots (@twentyonepilots) April 7, 2022

A venda oficial de ingressos começa nesta sexta-feira, 15, mas em alguns cinemas já é possível efetuar a compra. Em Fortaleza, os cinemas dos shoppings Iguatemi Bosque, Parangaba e RioMar Fortaleza serão os locais onde o show será transmitido.

Até a publicação desta matéria, estavam previstas sessões em cidades como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA) e São Luís (MA), além da Capital cearense. É possível ver a lista completa de municípios no site da banda.

O show realizado no ano passado não foi feito em um formato tradicional de apresentação - nem quando presencialmente e nem no modelo usual de lives que se popularizaram no YouTube ao longo da pandemia. Para essa “livestream experience” (experiência de transmissão ao vivo, em tradução literal), o duo formado pelo vocalista Tyler Joseph e pelo baterista Josh Dun recorreu a recursos de encenação de atores, ambientação diferente para cada música e até mesmo coreografia com dançarinos.

No repertório, a dupla tocou músicas do álbum mais recente, “Scaled and Icy”, e também de trabalhos anteriores, como os sucessos “Stressed Out”, “Ride” e “Heathens”. Vencedor do Grammy, o Twenty One Pilots buscou entregar uma apresentação também com releituras de canções que marcam a trajetória do duo. Como é possível observar em sua descrição, o evento tenta levar “uma psicodélica e reimaginada versão da performance ao vivo em uma escala massiva”.

A exibição do “Twenty One Pilots: Cinema Experience” ocorrerá em mais de 1.100 cinemas ao redor do mundo, alcançando 40 países. Apesar de ter sido anunciada como sessão única, a apresentação está sujeita a reprise no dia 22 em cinemas selecionados. Entretanto, até a publicação desta matéria, os locais não haviam sido divulgados.



