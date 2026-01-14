Canal Brasil faz maratona para celebrar 60 anos de Karim Aïnouz

Canal Brasil faz maratona para celebrar 60 anos de Karim AïnouzDiretor cearense Karim Aïnouz completa 60 anos e Canal Brasil exibe maratona de filmes do cineasta em sua homenagem
O Canal Brasil exibe no próximo domingo, 18, uma maratona de filmes do diretor cearense Karim Aïnouz. A ação celebra os 60 anos do cineasta, a serem completados no sábado, 17. Ao todo, a programação reúne cinco longas-metragens.
A maratona tem início às 20 horas e segue até a madrugada de segunda-feira, 19. O primeiro filme exibido é “O Céu de Suely” (2006). Na sequência, o público confere “Madame Satã” (2001), “Motel Destino” (2024), “Praia do Futuro” (2014) e “O Abismo Prateado” (2011).
Nascido em 1966, Karim Aïnouz é conhecido por sua vasta filmografia. Ele iniciou a carreira no cinema como co-roteirista de filmes nacionais, como “Abril Despedaçado” (2001), de Walter Salles. Entre suas obras está “A Vida Invisível” (2019), com a qual ganhou o prêmio Un Certain Regard no Festival de Cannes.
Maratona Karim Aïnouz: confira sinopses dos filmes exibidos
O Céu de Suely (2006)
Hermila (Hermila Guedes) é uma jovem de 21 anos que voltou à sua cidade-natal, a pequena Iguatu, no interior do Ceará. Ela volta com seu filho, Mateuzinho, e aguarda a chegada de Mateus, pai da criança, que ficou em São Paulo para acertar assuntos pendentes.
Porém, o tempo passa e Mateus simplesmente desaparece. Querendo deixar o lugar de qualquer forma, Hermila tem uma ideia inusitada: rifar seu próprio corpo para conseguir dinheiro suficiente para comprar passagens de ônibus para longe e iniciar uma nova vida.
Madame Satã (2001)
Nesta cinebiografia, Karim Aïnouz apresenta um personagem contraditório e fascinante que se tornou uma referência na cultura marginal urbana do século XX: João Francisco dos Santos. Negro, homossexual, malandro, pai adotivo de sete filhos, se torna artista de cabaré e se transforma no mito Madame Satã, lendária figura da boêmia carioca.
Motel Destino (2024)
Indicada à Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2024, “Motel Destino” retrata a história de Heraldo (Iago Xavier), jovem de origem humilde que chega ao Motel Destino, estabelecimento de beira de estrada no litoral cearense. Ele transforma a vida dos que ali habitam.
O motel é administrado pelo temperamental Elias (Fábio Assunção) e sua esposa Dayana (Nataly Rocha) e torna-se palco onde crônicas da realidade brasileira se entrelaçam. Heraldo, membro foragido de uma gangue, desperta a curiosidade de Dayana, iniciando uma perigosa dança de poder e desejo entre eles.
Em meio a esse cenário, um plano ousado de liberdade começa a se desenhar, retratando de forma íntima a juventude nordestina cujos sonhos foram sufocados por uma elite opressora.
Praia do Futuro (2014)
Estrelado por Wagner Moura, “Praia do Futuro” conta a história de Donato, salva-vidas na turbulenta Praia do Futuro. Seu ofício nas areias gera grande admiração de Ayrton (Jesuíta Barbosa), seu irmão mais novo, orgulhoso das proezas do protagonista em evitar tragédias nos mares cearenses.
Um dia, no entanto, a desgraça não é evitada e ele não consegue salvar um amigo de Konrad (Clemens Schick), turista alemão em viagem ao Brasil. O contato com o europeu, no entanto, muda radicalmente sua vida; eles se apaixonam e Donato decide abandonar a vida nas ensolaradas orlas de Fortaleza para viver na fria e distante Berlim (Alemanha).
Longe de sua realidade e de sua família, o personagem principal vai precisar colocar suas habilidades a seu próprio benefício, em águas muito mais turbulentas do que as das praias brasileiras.
O Abismo Prateado (2011)
História inspirada na música “Olhos nos Olhos”, de Chico Buarque, “O Abismo Prateado” apresenta Violeta (Alessandra Negrini). Ela é uma dentista casada e tem um filho. Ao ouvir uma mensagem deixada na secretária do celular, entra em desespero.
A mensagem foi gravada por seu marido, Djalma (Otto Jr.), que disse que estava deixando-a e partindo para Porto Alegre. Ele pede para que Violeta não o siga, mas ela não segue o conselho e tenta viajar, o quanto antes, para a capital do Rio Grande do Sul.
Maratona Karim Aïnouz: veja sequência de exibição dos filmes
- 20 horas - “O Céu de Suely”
- 21h25min - “Madame Satã”
- 23h05min - “Motel Destino”
- 1h05min - “Praia do Futuro”
- 2h50min - “O Abismo Prateado”
Maratona Karim Aïnouz no Canal Brasil
- Quando: domingo, 18, a partir das 20 horas
- Onde: Canal Brasil