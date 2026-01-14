Canal Brasil faz maratona para celebrar 60 anos de Karim Aïnouz

Cineasta cearense Karim Aïnouz é homenageado com maratona de filmes no Canal Brasil; diretor completa 60 anos em 2026 / Crédito: Maria Lobo/Divulgação

O Canal Brasil exibe no próximo domingo, 18, uma maratona de filmes do diretor cearense Karim Aïnouz. A ação celebra os 60 anos do cineasta, a serem completados no sábado, 17. Ao todo, a programação reúne cinco longas-metragens. A maratona tem início às 20 horas e segue até a madrugada de segunda-feira, 19. O primeiro filme exibido é “O Céu de Suely” (2006). Na sequência, o público confere “Madame Satã” (2001), “Motel Destino” (2024), “Praia do Futuro” (2014) e “O Abismo Prateado” (2011).

Madame Satã (2001) Nesta cinebiografia, Karim Aïnouz apresenta um personagem contraditório e fascinante que se tornou uma referência na cultura marginal urbana do século XX: João Francisco dos Santos. Negro, homossexual, malandro, pai adotivo de sete filhos, se torna artista de cabaré e se transforma no mito Madame Satã, lendária figura da boêmia carioca.

Motel Destino (2024) Indicada à Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2024, "Motel Destino" retrata a história de Heraldo (Iago Xavier), jovem de origem humilde que chega ao Motel Destino, estabelecimento de beira de estrada no litoral cearense. Ele transforma a vida dos que ali habitam. O motel é administrado pelo temperamental Elias (Fábio Assunção) e sua esposa Dayana (Nataly Rocha) e torna-se palco onde crônicas da realidade brasileira se entrelaçam. Heraldo, membro foragido de uma gangue, desperta a curiosidade de Dayana, iniciando uma perigosa dança de poder e desejo entre eles.

Em meio a esse cenário, um plano ousado de liberdade começa a se desenhar, retratando de forma íntima a juventude nordestina cujos sonhos foram sufocados por uma elite opressora. Praia do Futuro (2014) Estrelado por Wagner Moura, "Praia do Futuro" conta a história de Donato, salva-vidas na turbulenta Praia do Futuro. Seu ofício nas areias gera grande admiração de Ayrton (Jesuíta Barbosa), seu irmão mais novo, orgulhoso das proezas do protagonista em evitar tragédias nos mares cearenses.