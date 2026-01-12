Ator de "Adolescência" é 2º mais novo a ganhar Globo de Ouro

Owen Cooper vence mais um prêmio pela série "Adolescência", seu primeiro trabalho na indústria / Crédito: Reprodução/Site goldenglobes.com

Neste domingo, 11, o Globo de Ouro premiou Owen Cooper como Melhor Ator Coadjuvante em Televisão pelo seu papel na série "Adolescência", produção da plataforma de streaming Netflix. O intérprete do garoto Jamie Miller tornou-se o segundo mais novo a vencer a premiação. A 83ª edição do Globo de Ouro - um dos prêmios mais importantes do cinema ao nível mundial - foi realizada a noite de domingo, 11, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

