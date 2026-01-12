Ator de "Adolescência" é 2º mais novo a ganhar Globo de Ouro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Owen Cooper, ator da série "Adolescência", torna-se um dos atores mais jovens a vencer o Globo de Ouro
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Neste domingo, 11, o Globo de Ouro premiou Owen Cooper como Melhor Ator Coadjuvante em Televisão pelo seu papel na série "Adolescência", produção da plataforma de streaming Netflix. O intérprete do garoto Jamie Miller tornou-se o segundo mais novo a vencer a premiação.

A 83ª edição do Globo de Ouro - um dos prêmios mais importantes do cinema ao nível mundial - foi realizada a noite de domingo, 11, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM | Wagner Moura vence como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026

Em 2025, o ator de 16 anos já havia se tornado o mais jovem a vencer um Emmy pelo papel na minissérie britânica.

No Globo de Ouro 2026, o ator competia com Billy Crudup ("The Morning Show"), Walton Goggins ("The White Lotus"), Josan Isaac ("The White Lotus"), Tramell Tillman ("Ruptura") e Ashley Walters ("Adolescência").

Globo de Ouro e os jovens atores

O ator mais jovem a conquistar um prêmio na história do Globo de Ouro foi Ricky Schroder, aos 9 anos, pelo filme "O Campeão". Na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão, Owen Cooper é o mais jovem vencedor.

Jamie Miller, personagem de Cooper na minissérie "Adolescência", é um garoto de 13 anos suspeito de um caso de feminicídio contra uma jovem de sua escola.

A produção acompanha as investigações do crime e explora as implicações para a família do garoto, tratando de temas como masculinidade, violência, saúde mental e cultura incel nas redes sociais.

 

