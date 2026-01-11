Globo de Ouro 2026 ao vivo: veja lista dos vencedores em tempo real

Filme brasileiro "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura, ganhou indicações ao Globo de Ouro 2026 / Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro 2026 acontece neste domingo, 11, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento chega à 83ª edição com a apresentação da atriz Nikki Glaser. A transmissão é realizada pela TNT, canal de TV por assinatura, e no Max, plataforma de streaming. Na TV aberta, a exibição será realizada pela Globo após o Fantástico.

Leia também | Globo de Ouro terá edição brasileira no Rio de Janeiro A cobertura é comandada pela jornalista Maria Beltrão com comentários da atriz Dira Paes e do crítico Waldemar Dalenogare, assim como a tradução instantânea de Anna Viana. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem brasileiro “O Agente Secreto” está concorrendo nas categorias de “Melhor Filme de Drama” e “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa”. O protagonista Wagner Moura concorre ao prêmio de “Melhor Ator em Filme de Drama". Acompanhe em tempo real a lista dos vencedores de cada categoria do Globo de Ouro 2026.