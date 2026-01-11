Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globo de Ouro 2026 ao vivo: veja lista dos vencedores em tempo real

Globo de Ouro 2026 ao vivo: veja lista dos vencedores em tempo real

Confira os destaques da edição de 2026 do Globo de Ouro: os filmes, séries e artistas conquistaram as estatuetas em suas categorias
Atualizado às Autor Miguel Araujo
Autor
Miguel Araujo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro 2026 acontece neste domingo, 11, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento chega à 83ª edição com a apresentação da atriz Nikki Glaser.

A transmissão é realizada pela TNT, canal de TV por assinatura, e no Max, plataforma de streaming. Na TV aberta, a exibição será realizada pela Globo após o Fantástico.

Leia também | Globo de Ouro terá edição brasileira no Rio de Janeiro

A cobertura é comandada pela jornalista Maria Beltrão com comentários da atriz Dira Paes e do crítico Waldemar Dalenogare, assim como a tradução instantânea de Anna Viana.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem brasileiro “O Agente Secreto” está concorrendo nas categorias de “Melhor Filme de Drama” e “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa”. O protagonista Wagner Moura concorre ao prêmio de “Melhor Ator em Filme de Drama".

Acompanhe em tempo real a lista dos vencedores de cada categoria do Globo de Ouro 2026.

Conheça todos os vencedores do Globo de Ouro 2026:

  • Melhor Filme – Drama: Hamnet
  • Melhor Filme – Musical Ou Comédia: Uma Batalha Após a Outra
  • Melhor Filme – Animação: Guerreiras do K-Pop
  • Sucesso em Bilheteria: Pecadores
  • Melhor Filme – Língua Não Inglesa: O Agente Secreto
  • Melhor Atriz Em Filme – Drama: Jessie Buckley - Hamnet
  • Melhor Ator Em Filme – Drama: Wagner Moura (O Agente Secreto)
  • Melhor Atriz Em Filme – Musical Ou Comédia: Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
  • Melhor Ator Em Filme – Musical Ou Comédia: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Melhor Atriz Coadjuvante Em Filme: Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
  • Melhor Ator Coadjuvante Em Filme: Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
  • Melhor Diretor – Filme: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
  • Melhor Roteiro – Filme: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
  • Melhor Trilha Sonora Original – Filme: Ludwig Göransson (Pecadores)
  • Melhor Canção Original – Filme: Golden (Guerreiras do K-Pop)
  • Melhor Série – Drama: The Pitt
  • Melhor Série – Musical Ou Comédia: O Estúdio
  • Melhor Minissérie, Série De Antologia Ou Filme Para Televisão: Adolescência
  • Melhor Atriz Em Série – Drama: Rhea Seehorn (Pluribus)
  • Melhor Ator Em Série – Drama: Noah Wyle (The Pitt)
  • Melhor Atriz Em Série – Musical Ou Comédia: Jean Smart (Hacks)
  • Melhor Ator Em Série – Musical Ou Comédia: Seth Rogen (O Estúdio)
  • Melhor Ator Coadjuvante Em Série – Drama ou Comédia: Owen Cooper (Adolescência)
  • Melhor Atriz Coadjuvante Em Série – Drama ou Comédia: Erin Doherty (Adolescência)
  • Melhor Atriz Em Minissérie, Antologia Ou Filme Para TV: Michelle Williams (Morrendo por Sexo)
  • Melhor Ator Em Minissérie, Antologia Ou Filme Para TV: Stephen Graham (Adolescência)
  • Melhor Performance Em Stand-Up Na TV: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
  • Melhor Podcast: Good Hang with Amy Poehler

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar