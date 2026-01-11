Globo de Ouro 2026 ao vivo: veja lista dos vencedores em tempo real

Globo de Ouro 2026 ao vivo: veja lista dos vencedores em tempo realConfira os destaques da edição de 2026 do Globo de Ouro: os filmes, séries e artistas conquistaram as estatuetas em suas categorias
A cerimônia de premiação do Globo de Ouro 2026 acontece neste domingo, 11, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento chega à 83ª edição com a apresentação da atriz Nikki Glaser.
A transmissão é realizada pela TNT, canal de TV por assinatura, e no Max, plataforma de streaming. Na TV aberta, a exibição será realizada pela Globo após o Fantástico.
A cobertura é comandada pela jornalista Maria Beltrão com comentários da atriz Dira Paes e do crítico Waldemar Dalenogare, assim como a tradução instantânea de Anna Viana.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem brasileiro “O Agente Secreto” está concorrendo nas categorias de “Melhor Filme de Drama” e “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa”. O protagonista Wagner Moura concorre ao prêmio de “Melhor Ator em Filme de Drama".
Acompanhe em tempo real a lista dos vencedores de cada categoria do Globo de Ouro 2026.
Conheça todos os vencedores do Globo de Ouro 2026:
- Melhor Filme – Drama: Hamnet
- Melhor Filme – Musical Ou Comédia: Uma Batalha Após a Outra
- Melhor Filme – Animação: Guerreiras do K-Pop
- Sucesso em Bilheteria: Pecadores
- Melhor Filme – Língua Não Inglesa: O Agente Secreto
- Melhor Atriz Em Filme – Drama: Jessie Buckley - Hamnet
- Melhor Ator Em Filme – Drama: Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Melhor Atriz Em Filme – Musical Ou Comédia: Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Melhor Ator Em Filme – Musical Ou Comédia: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Melhor Atriz Coadjuvante Em Filme: Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Ator Coadjuvante Em Filme: Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
- Melhor Diretor – Filme: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Roteiro – Filme: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Trilha Sonora Original – Filme: Ludwig Göransson (Pecadores)
- Melhor Canção Original – Filme: Golden (Guerreiras do K-Pop)
- Melhor Série – Drama: The Pitt
- Melhor Série – Musical Ou Comédia: O Estúdio
- Melhor Minissérie, Série De Antologia Ou Filme Para Televisão: Adolescência
- Melhor Atriz Em Série – Drama: Rhea Seehorn (Pluribus)
- Melhor Ator Em Série – Drama: Noah Wyle (The Pitt)
- Melhor Atriz Em Série – Musical Ou Comédia: Jean Smart (Hacks)
- Melhor Ator Em Série – Musical Ou Comédia: Seth Rogen (O Estúdio)
- Melhor Ator Coadjuvante Em Série – Drama ou Comédia: Owen Cooper (Adolescência)
- Melhor Atriz Coadjuvante Em Série – Drama ou Comédia: Erin Doherty (Adolescência)
- Melhor Atriz Em Minissérie, Antologia Ou Filme Para TV: Michelle Williams (Morrendo por Sexo)
- Melhor Ator Em Minissérie, Antologia Ou Filme Para TV: Stephen Graham (Adolescência)
- Melhor Performance Em Stand-Up Na TV: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Melhor Podcast: Good Hang with Amy Poehler