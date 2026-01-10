Cachorro vence prêmio de Melhor Ator concorrendo com pessoas

Cachorro vence prêmio de Melhor Ator concorrendo com pessoasFato inusitado aconteceu nesta sexta-feira, 9, no Astras Awards. Cerimônia também homenageou Wagner Moura pela sua trajetória no cinema e na TV.
Apesar de existirem premiações que celebram a performance de animais no audiovisual - como o Golden Beast no Festival de Nova York que premiou a gata de duas cabeças em “O Agente Secreto” ou a Palm Dog no Festival de Cannes, nenhum evento considerou animais e pessoas em uma só categoria.
Nesta sexta-feira, 9, Indy The Dog venceu o prêmio no 9º Astra Awards de Melhor Performance em Filme de Horror por “Bom Menino”, um longa de terror na perspectiva de um Golden Retriever que protege seu dono de uma entidade sobrenatural.
Na categoria concorriam Alfie Williams ("28 Anos Depois"), Alison Brie ("Juntos"), Ethan Hawke ("Telefone Preto 2"), Sally Hawkins ("Faça Ela Voltar") e Sophie Thatcher ("Acompanhante Perfeita").
Ausente na cerimônia, o prêmio foi agradecido pelo diretor do filme, Ben Leonberg: “Em nome do Indy, somos muito gratos e emocionados por esse reconhecimento pelo trabalho dele em um filme que ele não entende totalmente, mas do qual participou. Ele tem a honra de receber este prêmio, especialmente sabendo que está ao lado de atores e atrizes que nem precisaram ser subornados com petiscos para acertar suas marcas”.
De antemão, pode soar estranho que um cachorro vença um prêmio sem que ele tenha atuado conscientemente, principalmente ao concorrer com performances memoráveis dos humanos indicados.
No entanto, essa vitória está sendo interpretada mais com bom humor, apesar de reconhecer a excelência de Indy no filme, especialmente porque o Astra Awards é uma premiação muito recente e sem impacto efetivo no circuito norte-americano.
De toda forma, a premiação ainda preenche um espaço de atenção para discursos e encontros entre estrelas. Wagner Moura, protagonista do brasileiro “O Agente Secreto”, perdeu o prêmio de Melhor Ator de Drama para Michael B. Jordan (“Pecadores”), mas foi honrado com um Prêmio de Realização Profissional pela sua carreira no cinema e na TV.
"Bom Menino" foi lançado no Brasil em outubro pela Paris Filmes e agora está disponível para aluguel em plataformas de streaming como YouTube, Apple TV e Prime Video.