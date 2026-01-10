Cachorro vence prêmio de Melhor Ator concorrendo com pessoas

Indy The Dog no tapete vermelho. Estreia do filme "O Bom Menino" / Crédito: Andy Kropa/Independent Film Company (IFC)

Apesar de existirem premiações que celebram a performance de animais no audiovisual - como o Golden Beast no Festival de Nova York que premiou a gata de duas cabeças em “O Agente Secreto” ou a Palm Dog no Festival de Cannes, nenhum evento considerou animais e pessoas em uma só categoria. Nesta sexta-feira, 9, Indy The Dog venceu o prêmio no 9º Astra Awards de Melhor Performance em Filme de Horror por “Bom Menino”, um longa de terror na perspectiva de um Golden Retriever que protege seu dono de uma entidade sobrenatural.

Na categoria concorriam Alfie Williams ("28 Anos Depois"), Alison Brie ("Juntos"), Ethan Hawke ("Telefone Preto 2"), Sally Hawkins ("Faça Ela Voltar") e Sophie Thatcher ("Acompanhante Perfeita"). Cena do filme "Bom Menino" com Indy The Dog Crédito: Divulgação/IFC/Shudder Ausente na cerimônia, o prêmio foi agradecido pelo diretor do filme, Ben Leonberg: "Em nome do Indy, somos muito gratos e emocionados por esse reconhecimento pelo trabalho dele em um filme que ele não entende totalmente, mas do qual participou. Ele tem a honra de receber este prêmio, especialmente sabendo que está ao lado de atores e atrizes que nem precisaram ser subornados com petiscos para acertar suas marcas".