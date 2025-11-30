Canoa Quebrada: filmes, jangadas e a vitória do Flamengo / Crédito: Wellington Vieira/DIVULGAÇÃO

“É campeão!”, gritava um grupo de garotos na praça central de Canoa Quebrada, praia do município de Aracati, no Ceará, enquanto uma audiência dispersa tentava se concentrar com o que estava na tela: curtas-metragens da América Latina. O cerimonial do evento até tentou esperar o fim da partida para dar início, mas o atraso não se justificaria diante das mais de duas horas de exibições que estavam agendadas para aquela noite. INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Antes da sessão, enquanto os equipamentos estavam sendo ajustados na praça central da vila, a famosa Rua Dragão do Mar (apelidada de Broadway) estava tomada de telões do aguardado jogo por toda parte: Flamengo e Palmeiras duelavam num sofrido 0 a 0 pela final da Libertadores. Um dos bares estampava na entrada a consumação mínima de R$ 100 para poder entrar no estabelecimento e assistir à partida. A pequena rua, que me lembrou as vielas iluminadas de Jericoacoara ou Pipa, realmente não tinha como comportar a demanda tão alta de aficionados. Na multidão rubro-negra, uma pessoa vagava sozinha com a camisa verde do Palmeiras. Nas mesas, era também o único assunto entre garçons, jornalistas e cineastas que estavam lá para o festival. Dada a hora, porém, imprensa e público estavam reunidos nas cadeiras da praça para assistir ao festival que resiste há tantos anos como um evento ao ar livre, exposto no coração da cidade. “1 a 0 para o Flamengo!”, declarou Adriano Lima, coordenador geral o evento, brincando com a situação atípica logo antes do cerimonial. Canoa Quebrada: filmes, jangadas e a vitória do Flamengo Crédito: Wellington Vieira/DIVULGAÇÃO

Dentre os 10 filmes exibidos na sessão, talvez os que mais tenham tido atenção do público tenha sido justamente os cearenses por conta do mar como principal paisagem: a animação “Almadia”, de Mariana Medina, que desenha a espera de um jangadeiro que não volta do mar, e o documentário “Griôs do Litoral”, de Ivina Oliveira, que conversa com marisqueiras no litoral de Paraipaba. Sobre como diferentes públicos abraçam o evento, Adriano conta que o festival foi pensado para acontecer na rua desde o início. “Eu nunca quis que fosse um evento fechado em auditórios ou salas restritas. Ele pertence à praça, ao vento, às crianças e aos adultos. Alguns vão e voltam, alguns param só um pouco, outros ficam a noite inteira. É um fluxo natural. O público de hoje não é o mesmo de amanhã, porque Canoa recebe visitantes o tempo todo”.

A história do Curta Canoa Como aconteceu com todos os eventos de cinema, o Curta Canoa não passou intacto pela pandemia de Covid-19. Após a 13ª edição em 2019, o festival teve dificuldades para retomar as atividades e acabou acontecendo de forma on-line em 2021. “O festival vive do debate e da convivência, e isso não existia trancado dentro de uma casa gravando tudo. Em 2025 fizemos uma 14ª edição muito pequena, em Aracati, e agora, depois de quatro anos, finalmente estamos voltando ao território original do festival”, conclui. Josiane Osório, presidente do Fórum Nacional dos Festivais e membro do júri nesta edição do Curta Canoa, reforça que o Brasil tem menos festivais de cinema quanto deveria por conta da sua extensão continental. Nesse contexto, celebra a importância do festival para a experiência de uma audiência que pode não estar acostumada com o cinema.