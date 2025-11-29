Autor do gol do título da Libertadores, Danilo revela sacrifícios antes de final

Danilo marcou o gol do título aos 21 minutos da etapa final / Crédito: Luis ACOSTA / AFP

Autor do gol do Flamengo na conquista do título da Libertadores neste sábado, 29, contra o Palmeiras, em Lima, o zagueiro Danilo revelou que o grupo passou por grandes sacrifícios ao longo da campanha do torneio continental. Ele, inclusive, afirmou que vem atuando com um edema. “Sempre imaginei chegar longe. Não tão longe assim, mas não imaginei que seria tão difícil. Cada um tem seus sacrifícios. Pedi no vestiário pra gente colocar nosso ânimo nesses sacrifícios que ninguém vê. Levo um edema desde o primeiro jogo contra o Palmeiras no Brasileirão. Permita-se sonhar”, disse à TV Globo.