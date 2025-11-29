Autor do gol do título da Libertadores, Danilo revela sacrifícios antes de final

Autor do gol do título da Libertadores, Danilo revela sacrifícios antes de finalCom a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras neste sábado, o Flamengo se tornou o brasileiro com mais títulos na história da competição
Autor do gol do Flamengo na conquista do título da Libertadores neste sábado, 29, contra o Palmeiras, em Lima, o zagueiro Danilo revelou que o grupo passou por grandes sacrifícios ao longo da campanha do torneio continental. Ele, inclusive, afirmou que vem atuando com um edema.
“Sempre imaginei chegar longe. Não tão longe assim, mas não imaginei que seria tão difícil. Cada um tem seus sacrifícios. Pedi no vestiário pra gente colocar nosso ânimo nesses sacrifícios que ninguém vê. Levo um edema desde o primeiro jogo contra o Palmeiras no Brasileirão. Permita-se sonhar”, disse à TV Globo.
Danilo ainda dedicou o título para o seu pai, que não pôde ir à Lima por conta do falecimento da irmã.
“Hoje é um dia especial. Ontem faleceu uma tia minha e meu pai teve que voltar. Ele é flamenguista e está assistindo em Bicas, com a galera. Queria dedicar essa vitória para minha família e, em especial, para o meu pai. Sempre imaginei chegar longe”, finalizou.
Com a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras neste sábado, o Flamengo se tornou o brasileiro com mais títulos na história da competição: total de quatro. Além de 2025, o clube ganhou em 1981,2019 e 2022.
