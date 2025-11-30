Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 30 de novembro(30/11)Veja programação - com estreia, horários de hoje, domingo, 30 de novembro(30/11), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 30 de novembro (30/11), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
13 Dias, 13 Noites
Nome Original:13 jours, 13 nuits Direção:Martin Bourboulon Duração:1h52min Gênero:Drama, Ficção, Thriller Distribuidor:California Filmes
Cabul, 15 de agosto de 2021. Enquanto as tropas americanas se retiram, os Talibãs tomam a capital. Milhares de afegãos buscam refúgio na Embaixada da França, protegida pelo comandante Mohamed Bida e seus homens. Cercado, ele negocia com os Talibãs para organizar, com a ajuda de Eva, uma humanitária franco-afegã, um comboio da última chance em direção ao aeroporto.
Cinemas Benfica.
A Natureza Das Coisas Invisíveis
Nome Original:A Natureza Das Coisas Invisíveis Direção:Rafaela Camelo Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
Glória tem 10 anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.
Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
Cinema do Dragão Normal Nacional 18:10
A Queda Do Céu
Nome Original:A Queda Do Céu Direção:Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha Duração:1h48min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil, Itália, França
A partir do poderoso testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, o filme “A Queda do Céu” acompanha o importante ritual, Reahu, que mobiliza a comunidade de Watorikɨ num esforço coletivo para segurar o céu. O filme faz uma contundente crítica xamânica sobre aqueles chamados por Davi de povo da mercadoria, assim como sobre o garimpo ilegal e a mistura mortal de epidemias trazidas por forasteiros que os Yanomami chamam de epidemias “xawara”, e traz em primeiro plano a beleza da cosmologia Yanomami, dos espíritos xapiri e sua força geopolítica que nos convida a sonhar longe
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 16:00
Bugonia
Nome Original:Bugonia Direção:Yorgos Lanthimos Duração:1h58min Gênero:Comédia, Ficção Científica Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Coreia do Sul, Irlanda
Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 / 19:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 21:45
Corações Jovens
Nome Original:Young Hearts Direção:Anthony Schatteman Duração:1h39min Gênero:Drama Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Bélgica, Holanda
Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander. A coprodução belga-holandesa foi selecionada na seção Geração Kplus do 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde teve sua estreia mundial.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:01
Eu E Meu Avô Nihonjin
Nome Original:Eu E Meu Avô Nihonjin Direção:Célia Catunda Duração:1h23min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil, Japão
Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, passa a investigar a história de sua família após ouvir as memórias do avô. Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro, entre tradições herdadas e o desejo de pertencer a dois mundos.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:20
Eu, Que Te Amei
Nome Original:Moi qui t’aimais Direção:Diane Kurys Duração:1h58min Gênero:Biografia Distribuidor:Autoral Distribuidora
Ela o amava mais do que tudo, ele a amava mais do que todas as outras. Simone Signoret e Yves Montand foram o casal mais famoso de seu tempo. Assombrada pelo caso de seu marido com Marilyn Monroe e ferida por todos os que vieram depois, Signoret sempre recusou o papel de vítima. O que eles sabiam é que nunca se separariam.
Cinemas Benfica.
Five Nights At Freddy's 2
Nome Original:Five Nights At Freddy's 2 Direção:Emma Tammi Data de Estreia:04/12/2025 Gênero:Horror, Terror, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Fora De Controle
Nome Original:Dis-moi juste que tu m'aimes Direção:Anne Le Ny Duração:1h51min Gênero:Drama Distribuidor:California Filmes
Após quinze anos de casamento, uma crise coloca à prova a união de Julien e Marie. No casal, ela sempre foi quem mais amava e, quando Anaëlle, o grande amor de juventude de seu marido Julien, reaparece no horizonte, Marie entra em pânico. Perdida em uma espiral infernal de ciúmes e autodepreciação, Marie se deixa levar para uma aventura com Thomas, seu novo superior hierárquico. Este se revelará tão manipulador quanto perigoso, a ponto de
transformar o caso deles em notícia policial.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 20:00
Harry Potter E O Cálice De Fogo (Relançamento)
Nome Original:Harry Potter and the Goblet of Fire Direção:Mike Newell Data de Estreia:13/12/2025 Gênero:Aventura, Família, Fantasia Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Reino Unido
Agora, com 14 anos, Harry Potter (Daniel Radcliffe) participa de uma grande competição de bruxos, defendendo Hogwarts contra outras escolas de magia. Além disso, seu arquiinimigo Lord Voldemort (Ralph Fiennes) prepara-se para retornar à ativa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
Jujutsu Kaisen: Execução
Nome Original:Jujutsu Kaisen: Execution Direção:Shouta Goshozono Duração:1h30min Gênero:Ação, Animação, Fantasia Distribuidor:Sony/Crunchyroll País de Origem:Japão
Um véu desce abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições — o incidente de Shibuya. No rescaldo, dez colônias em todo o Japão são transformadas em antros de maldições em um plano orquestrado por Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais perverso da história. Com o início do mortal Jogo do Abate, o feiticeiro de Grau Especial Yuta Okkotsu é designado para realizar a execução de Yuji por seus crimes percebidos. O confronto desesperado entre os dois amados alunos de Satoru Gojo chega à tela grande com uma prévia antecipada. Seja o primeiro a vivenciar a batalha fatídica de Yuji e Yuta com o tão aguardado pontapé inicial da 3ª Temporada nos cinemas de todo o país.
Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Legendado 18:20 Kinoplex North Shopping Normal Legendado 16:00 / 18:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 13:50 / 18:30 UCI Parangaba Normal Legendado 16:45
La Pampa
Nome Original:La Pampa Direção:Antoine Chevrolier Duração:1h34min Gênero:Drama, Thriller Distribuidor:Encripta
Willy e Jojo, dois adolescentes inseparáveis, passam o tempo caçando o tédio em uma pequena vila no coração da França. Eles fizeram uma promessa: em breve irão para a cidade. Mas Jojo esconde um segredo. E quando toda a vila o descobre, os sonhos e as famílias dos dois amigos se despedaçam.
Cinemas Benfica.
Malês
Nome Original:Malês Direção:Antonio Pitanga Duração:1h54min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Brasil
MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:00
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Kinoplex North Shopping.
Monsta X: Connect X In Cinemas
Nome Original:Monsta X: Connect X In Cinemas Direção:Yeji Lee, Yoondong Oh Data de Estreia:03/12/2025 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Coreia do Sul
Em julho de 2025, o MONSTA X incendiou o KSPO DOME durante três dias inesquecíveis com o show 2025 MONSTA X CONNECT X. Da poderosa apresentação ao vivo com a banda e um setlist repleto de performances espetaculares, às imagens inéditas dos bastidores do processo de preparação e entrevistas exclusivas e emocionantes onde os membros refletem sobre sua intensa jornada de 10 anos — este filme captura tudo. Uma crônica de uma história de uma década escrita em conjunto pelo MONSTA X e MONBEBE.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Morra, Amor
Nome Original:Die, My Love Direção:Lynne Ramsay Duração:1h58min Gênero:Suspense, Thriller Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Grace acaba de ser mãe pela primeira vez. Aspirante a escritora, decide sair de Nova Iorque em busca de uma vida mais calma e se muda com a família para a antiga casa de infância do marido, numa zona rural de Montana. Aos poucos, começa a enfrentar sentimentos de isolamento e sofrimento psicológico. Com a saúde mental em declínio no período de pós-parto, a realidade vai levando o casamento a um território inquietante e imprevisível.
Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 17:45 / 21:30 Cinemas Benfica Normal Legendado 17:00 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 20:30 Normal Vip Legendado 16:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 19:20 UCI Parangaba Normal Dublado 19:15
Mãe Fora Da Caixa
Nome Original:Mãe Fora Da Caixa Direção:Manuh Fontes Duração:1h33min Gênero:Comédia Distribuidor:Galeria Distribuidora País de Origem:Brasil
MÃE FORA DA CAIXA acompanha a Manu, interpretada por Miá Mello, uma mulher bem-sucedida, com uma rotina agitada que não permite imprevistos. Ela acredita ter tudo sempre sob controle, até a chegada de sua primeira filha.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy.
Centerplex Messejana Nacional 14:45 / 18:45 Centerplex Via Sul Nacional 15:45 / 21:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:15 / 15:15 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:40 / 16:00 / 18:15 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 20:00 UCI Parangaba Normal Nacional 15:20 / 17:25
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Nacional 15:00 Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00 Cinemas Benfica Normal Nacional 14:00 / 19:20 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 20:15 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:00 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 15:10 / 18:25 / 21:40 UCI Parangaba Normal Nacional 21:40
O Clássico: A Cabra
Nome Original:O Classico : La chèvre Direção:Francis Veber Duração:1h35min Gênero:Aventura, Comédia, Policial Distribuidor:Bonfilm
A filha do grande CEO Bens é tão azarada que acaba sendo sequestrada enquanto está de férias no México. Para encontrá-la, seu pai contrata o detetive particular Campana e o associa a um trapalhão incorrigível na esperança de que isso o aproxime de sua filha...
Cinemas Benfica.
O Iluminado (Relançamento)
Nome Original:The Shining Direção:Stanley Kubrick Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.
Cinépolis Rio Mar.
O Natal Da Patrulha Canina
Nome Original:Paw Patrol Holiday Special 2025 Direção:Stephany Seki Duração:1h Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Segredo Da Chef
Nome Original:Partir un jour Direção:Amélie Bonin Duração:1h38min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Synapse
Quando Cécile está prestes a realizar seu sonho, abrir seu próprio restaurante gastronômico, ela precisa voltar para a vila onde cresceu após o infarto de seu pai. Longe da agitação parisiense, ela reencontra seu amor de juventude. Suas lembranças ressurgem e suas certezas vacilam...
Cinemas Benfica.
O Sobrevivente
Nome Original:The Running Man Direção:Edgard Wright Duração:2h13min Gênero:Ação, Ficção Científica Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Um homem se junta a um game show no qual os competidores, que podem ir a qualquer lugar do mundo, são caçados por "caçadores" empregados para matá-los.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 21:20 Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 17:45 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 17:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00 / 20:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 22:05
O Telefone Preto 2
Nome Original:The black phone 2 Direção:Scott Derrickson Duração:1h54min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em O Telefone Preto 2, a jornada do menino que fugiu parece só ter começado. Quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador. Enquanto o jovem encontra dificuldade de superar seu trauma, sua obstinada irmã mais nova Gwen começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento chamado Alpine Lake. Decidida a investigar a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. O que os irmãos descobrem é que existe uma ligação perturbadora entre a história de sua família e o assassino que os atormenta. Atrás de vingança, O Pegador não só ameaça Gwen, mas se torna ainda mais poderoso depois de morto, obrigando Finney a enfrentar um mal inimaginável.
Centerplex Via Sul.
Centerplex Via Sul Dublado 18:15
Paris Opera Ballet O Quebra Nozes
Nome Original:Paris Opera Ballet in Cinemas - The Nutcracker Direção:François Roussillon Duração:1h42min Gênero:Ballet Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:França
Numa véspera de Natal, a jovem Clara ganha um boneco inanimado, um quebra-nozes. Segurando-o nos braços, ela adormece e sonha com um mundo de fantasia onde os brinquedos ganham vida. Cercada por soldadinhos de chumbo, ratos e bonecas gigantes, e guiada pelo Quebra-Nozes, agora Príncipe, Clara confronta seus desejos e medos.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Predador: Terras Selvagens
Nome Original:Predator: Badlands Direção:Dan Trachtenberg Duração:1h46min Gênero:Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Um jovem Predador da raça Yautja, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável na sobrevivente humana Thia, com quem embarca em uma jornada cheia de perigos.
Centerplex Messejana, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 21:40 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:30 UCI Parangaba Normal Dublado 21:50
Rolling Stones - At The Max
Nome Original:Rolling Stones - At The Max Duração:2h56min Gênero:Show Distribuidor:Sem Distribuidor
Rolling Stones At The Max é o primeiro filme-concerto filmado em IMAX, lançado em 1991, e retornará aos cinemas para dar essa chance aos fãs de ver os ídolos do rock na tela gigante em sua formação clássica: Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts e Bill Wyman. Rodado em 1990, durante a turnê Steel Wheels/Urban Jungle, na Europa, as imagens foram restauradas em alta definição e som de qualidade para ouvir sucessos inesquecíveis, como Start Me Up, Brown Sugar e o clássico dos clássicos (I Can´t Get No) Satisfaction, entre outras canções. Tudo isso em um palco memorável com cenário enorme, teatral, com infláveis, pirotecnia, em um espetáculo de grandes dimensões. Programe-se!
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing
Nome Original:Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing Direção:Hybe & Pledis Entertainment Duração:0min Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Japão
Celebrando seu 10º aniversário, o SEVENTEEN embarca em uma nova jornada monumental com sua turnê mundial [NEW_], simbolizando um novo começo e infinitas possibilidades pela frente. Conhecido como uma potência em performances ao vivo, o SEVENTEEN oferece palcos dinâmicos, coreografias reinventadas e apresentações solo que destacam o crescimento e o talento artístico de cada membro. De Incheon à América do Norte e por toda a Ásia, a jornada culmina no concerto em Nagoya, transmitido ao vivo para cinemas em todo o mundo no dia 29 de novembro. Vivencie a paixão, a união e a energia do SEVENTEEN; na telona, junto com fãs do mundo todo.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 19:00
Silvio Santos Vem Aí
Nome Original:Silvio Santos Vem Aí Direção:Cris D’Amato Duração:1h31min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Em 1989, Silvio Santos surpreendeu o país ao se candidatar à presidência. A jornalista Marília é designada para investigar sua vida e prever possíveis ataques dos adversários. Embora seja um ícone da TV, Silvio mantém sua vida pessoal reservada. O convívio entre Silvio e Marília gera embates e descobertas. Desse encontro, ambos sairão transformados.
Cinépolis Jóquei Fortaleza.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:45
Sonho, Logo Existo
Nome Original:L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme Direção:Pierre Richard Duração:1h28min Gênero:Comédia Distribuidor:Bonfilm
Grégoire e Michel não são da mesma geração, mas são unidos pela amizade, pelo amor à natureza e por um grande afeto por um urso que escapou de um circo.
Cinemas Benfica.
The Cure: The Show Of A Lost World
Nome Original:The Cure: The Show Of A Lost World Direção:Nick Wickham Duração:2h47min Gênero:Show Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Inglaterra
No dia 1º de novembro de 2024, foi lançado “SONGS OF A LOST WORLD”, o aclamado álbum do THE CURE, reconhecido com uma indicação ao Grammy. Na noite do lançamento do álbum, o The Cure tocou o álbum completo pela primeira e única vez no Troxy, em Londres, para 3 mil fãs. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD é uma versão reeditada, remixada e remasterizada em 4K do show completo com 31 músicas. Com a direção de Nick Wickham, diretor indicado ao Grammy, e mixagem em som surround por Robert Smith, o filme será lançado por tempo limitado na quinta-feira, 11 de dezembro, nos cinemas do mundo todo. Formada inicialmente em 1978, a banda The Cure já vendeu mais de 30 milhões de álbuns no mundo inteiro, foi a atração principal no Festival de Glastonbury quatro vezes e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2019. Ela é considerada uma das bandas mais influentes que já surgiram no Reino Unido. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD foi produzido e mixado por Robert Smith e Paul Corkett e apresentado pelo The Cure, composto por Robert Smith (voz/guitarra/contrabaixo de 6 cordas), Simon Gallup (contrabaixo), Jason Cooper (bateria/percussão), Roger O’Donnell (teclado), Reeves Gabrels (guitarra/contrabaixo de 6 cordas) e Perry Bamonte (guitarra/contrabaixo de 6 cordas/teclado).
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Truque De Mestre - O 3º Ato
Nome Original:Now You See Me: Now You Don’t Direção:Ruben Fleischer Duração:1h53min Gênero:Ação, Mistério, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:50 / 19:15 / 20:45 Centerplex Via Sul Dublado 16:30 / 19:00 / 20:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 20:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:45 / 16:15 / 18:45 / 21:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:25 / 20:35 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:45 / 17:15 / 19:45 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:15 / 18:45 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:00 / 16:20 Normal Dublado 15:10 / 16:05 / 19:50 / 20:45 Normal Legendado 17:30 / 22:10 UCI Parangaba Normal Dublado 14:50 / 17:10 / 19:30 / 21:50
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Kinoplex North Shopping.
Vizinhos Bárbaros
Nome Original:Les Barbares Direção:Julie Delpy Duração:1h41min Gênero:Comédia Distribuidor:Synapse País de Origem:França
Na cidade de Paimpont, na região da Bretanha, na França, a harmonia reina entre os vizinhos. Em um ato de solidariedade, a professora Joëlle e outros habitantes aceitam receber refugiados ucranianos, fugindo da Guerra da Rússia contra a Ucrânia, em troca de subsídios do governo. No entanto, para a surpresa geral, os novos moradores são, na verdade, sírios.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 18:00
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Duração:2h17min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:45 / 18:00 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 15:15 / 18:15 Dolby Atmos Legendado 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:20 Normal Legendado 17:00 / 19:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:45 / 17:25 Normal Legendado 20:40 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 21:10 Normal Vip Legendado 14:30 / 17:30 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Legendado 21:45 Normal Dublado 20:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:20 / 20:20 Normal Legendado 17:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 18:40 / 21:25 Normal Dublado 15:45 / 21:15 Normal Legendado 18:30 3D IMAX Legendado 19:20 / 22:05 UCI Parangaba XPLUS Dublado 19:10 / 22:00 Normal Dublado 14:00 / 18:40 / 21:30
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 15:00 / 17:30 Dublado 15:30 / 16:30 / 19:00 / 20:00 Centerplex Via Sul Dublado 15:30 / 18:00 / 20:30 Dolby Atmos Dublado 14:30 / 16:50 / 19:10 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:00 / 14:00 / 15:30 / 16:30 / 18:00 / 19:00 / 20:30 / 21:30 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 13:50 / 16:20 / 18:45 Normal Vip Dublado 13:30 / 16:00 / 18:30 / 21:00 Normal Macro XE Dublado 14:00 / 16:30 / 19:00 / 21:30 Normal Dublado 13:00 / 15:30 / 18:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:45 / 14:30 / 15:30 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 18:30 / 19:30 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00 / 14:00 / 15:50 / 16:20 / 17:40 / 18:10 / 18:40 / 20:00 / 21:00 3D Dublado 15:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:30 / 16:50 Normal Dublado 13:45 / 14:00 / 14:20 / 15:00 / 15:20 / 15:50 / 16:20 / 16:40 / 17:20 / 17:40 / 18:25 / 18:40 / 19:00 / 19:40 / 20:30 / 21:00 / 21:20 / 22:00 3D IMAX Dublado 14:40 / 17:00 UCI Parangaba Normal Dublado 13:40 / 14:00 / 16:00 / 16:20 / 18:40 / 19:30 / 21:00 3D XPLUS Dublado 14:30 / 16:50
O Que A Natureza Te Conta
Nome Original:What Does That Nature Say to You Direção:Hong Sang-soo Duração:1h48min Gênero:Comédia, Drama, Romance Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Coreia do Sul
Um jovem poeta deixa a namorada na casa dos pais dela e se surpreende com seu tamanho. Ele encontra o pai dela, conhece a mãe e a irmã dela e todas acabam passando um longo dia juntas; alimentadas por conversas, comida e bebidas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:00