Com violência e vingança, série do Disney+ com Juliana Paes estreia

Juliana Paes, conhecida por seu papel como Bibi Perigosa em "A Força do Querer", interpreta Bruna, uma líder de quadrilha que busca vingança pela morte da irmã. Com apenas quatro episódios com cerca de 30 minutos, a série promete ação intensa e momentos de tensão, mantendo o público preso do começo ao fim. E o Vida&Arte conferiu com antecedência os dois primeiros episódios da obra.

O plano dá errado, resultando na morte de Lara (Larissa Bocchino), irmã de Bruna, e na prisão de Raimundo, que é abandonado por Serginho no local do crime. Na cadeia, Raimundo descobre que Serginho roubou sua vida, casou-se com Marina e assumiu uma nova identidade . Agora, seis anos depois, Raimundo sai da prisão com um único objetivo: vingança.

A nova minissérie original "Vidas Bandidas", dirigida por Gustavo Bonafé, estreia exclusivamente no Disney+ em 21 de agosto. A trama acompanha Raimundo ( Thomás Aquino ) e Serginho ( Rodrigo Simas ), criminosos que trabalham para a chefe Bruna ( Juliana Paes ). Raimundo deseja deixar a vida de crimes para trás e começar de novo com sua namorada, Marina (Larissa Nunes), mas acaba envolvido em um último assalto a pedido de Serginho.

Apesar de ser uma produção do Disney+, “Vidas Bandidas” passa longe de ser uma produção infantojuvenil ou algo do tipo. Logo nas primeiras cenas a direção de Gustavo Bonafé faz questão de mostrar isso ao espectador. E no final do primeiro episódio, isso é evidenciado para nós de forma quase gráfica, quando Raimundo, já na prisão, espanca um prisioneiro de forma brutal. Mas não é só em cima da violência física que o roteiro Walter Daguerre trabalha.

Apesar de os dois primeiros episódios terem poucas cenas de ação, as que são exibidas são muito bem apresentadas e coerentes do início ao fim. E apesar do roteiro não deixar muito claro ao espectador como certas coisas realmente acontecem, isso não gera um grande incômodo.

As atuações do trio protagonista são o destaque. O trabalho do trio protagonista convence desde a primeira cena. O maior destaque, sem dúvida, vai para Thomás Aquino, que consegue transmitir muito bem o conflito que seu personagem sofre internamente, após ser traído por seu grande amigo.