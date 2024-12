Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio; defesa de ator reage

Ambos trabalharam no set do longa-metragem ‘É Assim que Acaba’, mas rumores indicam briga nos bastidores; defesa de Baldoni chama tentativa de ‘desesperada’

Meses após a estreia do longa-metragem “É Assim que Acaba”, Blake Lively, a intérprete da protagonista Lily Bloom, entrou com processo contra seu par na produção e diretor do filme, Justin Baldoni. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 20.

A atriz acusa Baldoni e outro membro da equipe, Jamey Heath, de assédio sexual durante as gravações, além de um esforço coordenado para afetar a sua reputação. Os representantes de Lively acusam o diretor de objetificar a colega e fazer “críticas sobre sua idade e peso, nenhuma das quais ela poderia mudar durante as filmagens”.