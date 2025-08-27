Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinemas de Fortaleza exibem shows do BTS; veja sessões

Shows do BTS vão ser exibidos nos cinemas de Fortaleza nos meses de setembro e outubro de 2025
Autor Lillian Santos
Os fãs do BTS vão poder matar a saudade dos sete integrantes em breve. A partir de setembro, o grupo de k-pop considerado um dos mais relevantes da sua geração vai estar em cartaz em diversos cinemas por todo o Brasil.

Intitulado “BTS Movie Weeks”, o evento chega ao País com as exibições de quatro apresentações do grupo sul-coreano: “Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue” (2016), “Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final” (2017), “World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London” (2019) e “Muster Sowoozoo” (2021).

Uma parceria com a Rede Cinépolis, em Fortaleza, os Army (fãs do BTS) vão poder assistir aos shows nas salas de cinema dos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e North Jóquei.

A programação será dividida em semanas, com dois filmes sendo transmitidos no mês de setembro e outros dois em outubro.

O público poderá assistir aos dois primeiros filmes “Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue” (2016) e “Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final” (2017) nos dias 24, 25 e 28 de setembro, em sessões às 16h30min e às 19 horas.

Já o filme “World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London” (2019), será exibido nos dias 1º e 5 de outubro, sessões às 16h30min e às 19 horas; e “Muster Sowoozoo” (2021), nos dias 2 e 5 de outubro, também às 16h30min e às 19 horas.

Confira sessões dos filmes do BTS nos cinemas de Fortaleza

“Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue” (2016)

Shopping RioMar Fortaleza

  • Quarta-feira, 24 de setembro: 19 horas
  • Domingo, 28 de setembro: 16h30min

Shopping RioMar Kennedy

  • Quarta-feira, 24 de setembro: 19 horas
  • Domingo, 28 de setembro: 16h30min

North Shopping Jóquei

  • Quarta-feira, 24 de setembro: 19 horas
  • Domingo, 28 de setembro: 16h30min

“Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final” (2017)

Shopping RioMar Fortaleza

  • Quinta-feira, 25 de setembro: 19 horas
  • Domingo, 28 de setembro: 19 horas

Shopping RioMar Kennedy

  • Quinta-feira, 25 de setembro: 19 horas
  • Domingo, 28 de setembro: 19 horas

North Shopping Jóquei

  • Quinta-feira, 25 de setembro: 19 horas
  • Domingo, 28 de setembro: 19 horas

“World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London” (2019)

Shopping RioMar Fortaleza

  • Quarta-feira, 1º de outubro: 19 horas
  • Domingo, 5 de outubro: 16h30min

Shopping RioMar Kennedy

  • Quarta-feira, 1º de outubro: 19 horas
  • Domingo, 5 de outubro: 16h30min

North Shopping Jóquei

  • Quarta-feira, 1º de outubro: 19 horas
  • Domingo, 5 de outubro: 16h30min

“Muster Sowoozoo” (2021)

Shopping RioMar Fortaleza

  • Quinta-feira, 2 de outubro: 19 horas
  • Domingo, 5 de outubro: 19 horas

Shopping RioMar Kennedy

  • Quinta-feira, 2 de outubro: 19 horas
  • Domingo, 5 de outubro: 19 horas

North Shopping Jóquei

  • Quinta-feira, 2 de outubro: 19 horas
  • Domingo, 5 de outubro: 19 horas

BTS nos Cinemas

  • Quando: dias 24, 25 e 28 de setembro; 1º, 2 e 5 de outubro; sessões variadas
  • Onde: cinemas do Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu), Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) e North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Ingressos e mais informações: no site do Cinépolis

agenda cultural

