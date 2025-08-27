Cinemas de Fortaleza exibem shows do BTS; veja sessões

Shows do BTS vão ser exibidos nos cinemas de Fortaleza nos meses de setembro e outubro de 2025 / Crédito: HYBE/Big Hit/Divulgação

Os fãs do BTS vão poder matar a saudade dos sete integrantes em breve. A partir de setembro, o grupo de k-pop considerado um dos mais relevantes da sua geração vai estar em cartaz em diversos cinemas por todo o Brasil. Intitulado “BTS Movie Weeks”, o evento chega ao País com as exibições de quatro apresentações do grupo sul-coreano: “Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue” (2016), “Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final” (2017), “World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London” (2019) e “Muster Sowoozoo” (2021).

Uma parceria com a Rede Cinépolis, em Fortaleza, os Army (fãs do BTS) vão poder assistir aos shows nas salas de cinema dos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e North Jóquei. Leia também | BTS confirma turnê mundial com todos os membros e novo álbum A programação será dividida em semanas, com dois filmes sendo transmitidos no mês de setembro e outros dois em outubro. O público poderá assistir aos dois primeiros filmes “Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue” (2016) e “Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final” (2017) nos dias 24, 25 e 28 de setembro, em sessões às 16h30min e às 19 horas.

Já o filme “World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London” (2019), será exibido nos dias 1º e 5 de outubro, sessões às 16h30min e às 19 horas; e “Muster Sowoozoo” (2021), nos dias 2 e 5 de outubro, também às 16h30min e às 19 horas. Leia também | Oscar 2026: onde assistir filmes brasileiros que disputam vaga Confira sessões dos filmes do BTS nos cinemas de Fortaleza “Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue” (2016) Shopping RioMar Fortaleza

Quarta-feira, 24 de setembro: 19 horas



Domingo, 28 de setembro: 16h30min Shopping RioMar Kennedy Quarta-feira, 24 de setembro: 19 horas



Domingo, 28 de setembro: 16h30min North Shopping Jóquei Quarta-feira, 24 de setembro: 19 horas



Domingo, 28 de setembro: 16h30min “Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final” (2017) Shopping RioMar Fortaleza

Quinta-feira, 25 de setembro: 19 horas



Domingo, 28 de setembro: 19 horas Shopping RioMar Kennedy Quinta-feira, 25 de setembro: 19 horas



Domingo, 28 de setembro: 19 horas North Shopping Jóquei Quinta-feira, 25 de setembro: 19 horas



Domingo, 28 de setembro: 19 horas “World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London” (2019) Shopping RioMar Fortaleza