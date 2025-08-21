Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Versão brasileira ´'Nosferatu' estreia em setembro; saiba mais

Clássico do terror mundial, "Nosferatu" brasileiro estreia na edição de 60 anos do Festival de Brasília, em setembro
Autor Raquel Aquino
Raquel Aquino Autor
“Nosferatu”, clássico do terror de 1922, ganhou uma versão brasileira com direção de Cristiano Burlan, que está prevista para estrear em setembro deste ano na edição de 60 anos do Festival de Brasília.

Sucesso na crítica, o filme original de F. W. Murnau é uma adaptação não oficial do romance “Drácula”, de Bram Stoker. No cinema, “Nosferatu” já foi regravado em 1979, com o “Nosferatu, o Vampiro da Noite”, de Werner Herzog; e em 2024, com título homônimo, por Robert Eggers.

Na primeira imagem de divulgação da adaptação brasileira, é visto Jean-Claude Bernardet ao lado da atriz Helena Ignez. O restante do elenco ainda não foi divulgado.

Qual a história de 'Nosferatu'?

Originalmente, “Nosferatu” conta a história de Hutter, um corretor de imóveis que precisa vender um castelo cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock. Misterioso, o conde esconde um segredo: ele é um vampiro milenar que está interessado em Ellen, a esposa de Hutter.

