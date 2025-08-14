Academia de Cinema divulga pré-seleção de candidatos a Oscar 2026

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No total, são 16 inscritos. Entre eles, estão Oeste Outra Vez, vencedor em várias categorias no Festival de Gramado do ano passado; Vitória, estrelado pela atriz Fernanda Montenegro; O Último Azul, vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim 2025; O Agente Secreto, que venceu dois prêmios na edição mais recente do Festival de Cannes; e o filme Manas, que recebeu mais de 20 prêmios em festivais de cinema internacionais.

Um comissão de seleção irá avaliar os candidatos e irá escolher o representante brasileiro para a edição do Oscar do próximo ano. O grupo é composto por 15 integrantes, sendo 12 sócios da Academia e outros três membros indicados pela diretoria do colegiado.

A comissão vai se reunir remotamente no próximo dia 8 de setembro de 2025 para a escolha de seis títulos. Uma nova reunião será realizada na semana seguinte, dia 15, para a decisão final sobre o concorrente à vaga de Melhor Filme Internacional. O anúncio oficial dos indicados ao Oscar sai no dia 22 de janeiro do ano que vem. A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março. >> Confira a lista dos 16 candidatos: A Melhor Mãe do Mundo;

A Praia do Fim do Mundo;

Baby;

Homem com H;

Kasa Branca;

Malu;

Manas;

Milton Bituca Nascimento;

O Agente Secreto;

O Filho de Mil Homens;

O Último Azul;

Oeste Outra Vez;

Os Enforcados;

Retrato de um certo Oriente;

Vitória; e

Um lobo entre os cisnes.

