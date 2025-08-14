Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Academia de Cinema divulga pré-seleção de candidatos a Oscar 2026

Autor Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Tipo Notícia

A Academia Brasileira de Cinema divulgou a pré-lista para escolha do filme que irá concorrer à uma vaga no Oscar 2026.  

No total, são 16 inscritos. Entre eles, estão Oeste Outra Vez, vencedor em várias categorias no Festival de Gramado do ano passado; Vitória, estrelado pela atriz Fernanda Montenegro; O Último Azul, vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim 2025; O Agente Secreto, que venceu dois prêmios na edição mais recente do Festival de Cannes; e o filme Manas, que recebeu mais de 20 prêmios em festivais de cinema internacionais.

Um comissão de seleção irá avaliar os candidatos e irá escolher o representante brasileiro para a edição do Oscar do próximo ano. O grupo é composto por 15 integrantes, sendo 12 sócios da Academia e outros três membros indicados pela diretoria do colegiado.

>> Ouça na Radioagência Nacional


A comissão vai se reunir remotamente no próximo dia 8 de setembro de 2025 para a escolha de seis títulos. Uma nova reunião será realizada na semana seguinte, dia 15, para a decisão final sobre o concorrente à vaga de Melhor Filme Internacional.

O anúncio oficial dos indicados ao Oscar sai no dia 22 de janeiro do ano que vem. A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março.

>> Confira a lista dos 16 candidatos: 

  • A Melhor Mãe do Mundo;
  • A Praia do Fim do Mundo;
  • Baby;
  • Homem com H;
  • Kasa Branca;
  • Malu;
  • Manas;
  • Milton Bituca Nascimento;
  • O Agente Secreto;
  • O Filho de Mil Homens;
  • O Último Azul;
  • Oeste Outra Vez;
  • Os Enforcados;
  • Retrato de um certo Oriente;
  • Vitória; e
  • Um lobo entre os cisnes.

