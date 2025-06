Protagonista de novo 'He-Man' publica foto oficial do live-action

Nicholas Galitzine aparece como protagonista do live-action "He-Man" na primeira foto oficial do filme. O ator afirma que papel é o mais importante de sua vida

Os poderes do Castelo de Grayskull ultrapassam os limites da animação e devem chegar às telinhas. O ator Nicholas Galitzine divulgou neste domingo, 15, a primeira imagem oficial caracterizado como He-Man no live-action de “Mestres do Universo”.

Na publicação no Instagram, o ator aparece com o figurino do herói, empunhando a "Espada do Poder" em um cenário que recria à atmosfera do planeta Eternia. Além do anúncio, ele celebra o fim das filmagens da produção.