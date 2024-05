Após filme com Anne Hathaway, Nicholas Galitzine viverá He-Man

Assinado por Julie Rapaport, executiva da Amazon MGM Studios, a nota afirma que a nova apresentação do “personagem e de seu universo será um filme épico que irá encantar o público daqui até a Eternia”.

A novidade foi divulgada nesta quarta-feira, 29, pela Amazon em comunicado à imprensa, que detalhou estarem animados em “dar vida aos Mestres do Universo”.

“He-Man” chegou ao público em meados de 1980, após ser lançado como action-figure da Mattel. Com o sucesso do boneco, o super-humano marcou gerações com suas aventuras em Eternia contadas em histórias em quadrinhos e desenhos animados.

Com previsão de lançamento para 5 de junho de 2016, o live-action de “He-Man” terá direção de Travis Knight (“Bumblebee”) e roteiro de Chris Butler (“ParaNorman”). Inicialmente, a produção foi pensada para estrear somente na plataforma de streaming da Amazon, porém será lançado nos cinemas mundiais.