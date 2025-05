Apresentador do Oscar fará parte do elenco de 'Toy Story 5'

No quinto filme da animação , ele será Smarty Pants (" espertinho ", em tradução livre).

Conhecido por ser um dos apresentadores do Oscar e pelo programa estadunidense “Late Night” , Conan O’Brien foi confirmado como uma das novas vozes de “Toy Story”, um dos filmes infantis de maior sucesso dos cinemas.

“Eles me mostraram esse novo personagem, Smarty Pants. É o melhor personagem de todos. Prefiro muito mais esse personagem. Nem quero mais interpretar Woody ou Buzz, mesmo que me implorasse. Eu sou o Smarty Pants, estou amando!”, declarou em vídeo no Instagram.

Anteriormente, o humorista tinha declarado interesse em fazer o personagem Woody, o protagonista de “Toy Story”, mas teve o pedido negado pela Disney, pois o papel já era de Tom Hanks.

