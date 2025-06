Hoje é sexta-feira, 13: veja filmes de terror com lançamento em 2025

Assim, nada mais propício que relembrar os principais filmes de terror que ainda serão lançados nos cinemas brasileiros - e no streaming - neste ano. De “Invocação do Mal 4” a “Frankenstein”, a lista é repleta de opções “aterrorizantes”.

Baseado no clássico de 1997, “Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado ” estreia em julho nos cinemas. Cinco amigos causam um acidente de carro que resulta na morte de uma pessoa. Eles encobrem o envolvimento para não lidar com as consequências.

Como o terror cearense se reinventa em meio a ausências e potenciais?; CONFIRA

Entretanto, o passado retorna e dá pistas de que alguém sabe o que eles fizeram e está determinado a se vingar. Conforme são perseguidos, descobrem que essa situação já ocorreu anteriormente e recorrem à ajuda de dois sobreviventes.

Quando : quinta-feira, 17 de julho

: quinta-feira, 17 de julho Onde: cinemas

A Hora do Mal (7 de agosto)

Com Josh Brolin e Julia Garner no elenco, o filme “A Hora do Mal” acompanha o desaparecimento de 17 crianças de uma mesma classe, com exceção de uma. Elas saem de suas casas misteriosamente no meio da noite.

Sem sinais de sequestro ou arrombamento, os moradores da cidade se questionam o que está por trás desse desaparecimento enquanto buscam respostas.

Quando : quinta-feira, 7 de agosto

: quinta-feira, 7 de agosto Onde: cinemas

Juntos (14 de agosto)

Protagonizado por Dave Franco e Alison Brie, o filme “Juntos” estreia em agosto nos cinemas. A obra apresenta a história de um casal, que decide mudar de casa e ir para o interior.

Essa troca de residência, porém, provoca um incidente sobrenatural que altera profundamente seu relacionamento, suas existências e suas formas físicas.

Quando : quinta-feira, 14 de agosto

: quinta-feira, 14 de agosto Onde: nos cinemas

Faça Ela Voltar (21 de agosto)

Dos mesmos diretores de “Fale Comigo”, o terror “Faça Ela Voltar” é lançado nos cinemas brasileiros também em agosto.

No enredo, um irmão e uma irmã descobrem um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva.

Quando : quinta-feira, 21 de agosto

: quinta-feira, 21 de agosto Onde: nos cinemas

Invocação do Mal 4: O Último Ritual

Chega ao fim em setembro a franquia de terror “Invocação do Mal”, inspirada em investigações sobrenaturais do casal de paranormais Ed e Lorraine Warren. Neste último capítulo, eles enfrentam mais um caso aterrorizante.

Desta vez, a situação envolve entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Eles se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha contra forças malignas.

Quando : quinta-feira, 4 de setembro

: quinta-feira, 4 de setembro Onde: nos cinemas

A Longa Marcha: Caminhe ou Morra (11 de setembro)

Filme de suspense e terror baseado no livro de Stephen King, “A Longa Marcha: Caminhe ou Morra” se passa nos Estados Unidos. Cem garotos devem caminhar por rodovias e estradas acima de uma velocidade mínima em um percurso anual que reúne milhares de espectadores.

Para se manterem na disputa, não podem diminuir o ritmo nem parar. Cada infração às regras resulta em uma advertência. Apenas um sobrevive.

Quando : quinta-feira, 11 de setembro

: quinta-feira, 11 de setembro Onde: nos cinemas

Him (18 de setembro)

Com produção de Jordan Peele, conhecido pelo seu trabalho dirigindo “Corra!”, estreia em setembro o terror psicológico “Him”. A obra é estrelada por Marlon Wayans, da comédia “As Branquelas”.

2025 terá apenas uma Sexta-Feira 13; conheça história por trás da data

Na trama, um lendário quarterback é encarregado de treinar um jovem atleta em ascensão. O espectador é levado a uma jornada da busca pelo poder e pela excelência a qualquer custo.

Quando : quinta-feira, 18 de setembro

: quinta-feira, 18 de setembro Onde: cinemas

O Telefone Preto 2 (16 de outubro)

Tentando lidar com a vida após o cativeiro, Finn, agora com 17 anos, vê sua irmã Gwen, de 15 anos, receber ligações em seus sonhos através do telefone preto. Ela tem visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno.

Ela convence Finn a visitar o local durante uma tempestade para resolver o mistério e acabar com o tormento. Lá, ela descobre uma conexão entre O Pegador e a própria história de sua família.

Quando : quinta-feira, 16 de outubro

: quinta-feira, 16 de outubro Onde: nos cinemas

Pinóquio (23 de outubro)

Adaptação de terror do clássico boneco de madeira, “Pinóquio” estreia nos cinemas brasileiros em outubro. O filme independente mostra como o personagem é trazido à vida por forças macabras.

Sexta-feira 13: VEJA 13 dicas de filmes de terror para assistir

Longe da inocência original, ele enfrenta uma jornada marcada por violência e vingança para se tornar um menino de verdade. Conforme persegue aqueles que cruzam seu caminho, antigos laços familiares são distorcidos em horrores impensáveis.

Quando : quinta-feira, 23 de outubro

: quinta-feira, 23 de outubro Onde: nos cinemas

Frankenstein

A Netflix lança em sua plataforma o filme “Frankenstein”, com roteiro e direção de Guillermo del Toro. A obra é estrelada por nomes como Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance e Christoph Waltz.

Oscar Isaac protagoniza "Frankenstein", adaptação que será lançada na Netflix em novembro de 2025 Crédito: Netflix/Divulgação

Del Toro adapta a clássica história de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, um cientista brilhante e egocêntrico que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso. A iniciativa leva à desgraça do criador e de sua criação.

Quando : novembro

: novembro Onde: netflix.com

Five Night At Freddy’s 2 (4 de dezembro)

Estreia em dezembro a sequência de “Five Night At Freddy’s”. O primeiro longa apresenta os animatrônicos Freddy, Bonnie, Chica e Foxy de volta à icônica pizzaria dos jogos originais.

Ao aceitar o emprego no local, um segurança de games passa a encarar os mistérios que envolvem o estabelecimento. Ele faz uma descoberta terrível sobre os bonecos assustadores, sendo forçado a lutar pela sobrevivência e a encarar um passado sombrio.