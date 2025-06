Embratur aposta em games para promover imagem do Brasil no exterior

Na segunda edição do Prêmio Brasil Tá Pra Game , a iniciativa busca premiar jogos digitais que melhor representam os destinos, sons, imagens e histórias do País, com recompensas que chegam a R$ 70 mil. A proposta da premiação é clara: destacar jogos que consigam traduzir a diversidade brasileira em experiências interativas, seja por meio de narrativas baseadas em folclore, trilhas sonoras que evocam ritmos regionais, arte inspirada em paisagens naturais ou jogabilidade pensada para despertar curiosidade sobre os destinos turísticos do Brasil. As inscrições seguem até a sexta-feira, 13 de junho, no site da EmbraturLab.

O Brasil está reinventando sua forma de se apresentar ao mundo – e, desta vez, quem assume o protagonismo são os jogos eletrônicos. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames), está usando o universo dos jogos digitais como ferramenta de soft power para valorizar a identidade cultural brasileira e impulsionar o turismo internacional.

Mais do que uma simples competição, o prêmio consolida uma estratégia de diplomacia cultural que une inovação, economia criativa e a força da indústria nacional de games — um setor que já movimenta bilhões de reais por ano e ganha cada vez mais prestígio no cenário global. A ideia é que, ao jogar, pessoas de diferentes partes do mundo conheçam — e se encantem — com o Brasil.

Além de valorizar as produções que celebram a cultura nacional, o prêmio também serve como vitrine para estúdios brasileiros, incluindo novos entrantes do mercado. O incentivo à produção local ajuda a profissionalizar o setor, estimula a criação de propriedade intelectual com DNA brasileiro e posiciona o País como uma referência em inovação na promoção turística.

Segundo Rodrigo Terra, presidente da Abragames, a iniciativa representa um marco na forma como o Brasil articula cultura, tecnologia e imagem internacional: “Estamos mostrando que o game é mais do que entretenimento — é uma linguagem poderosa de conexão com o mundo”, explica

Prêmio Brasil Tá Pra Game