Live-action de ‘Como treinar o seu dragão’ ganha trailer; assista

Um dos filmes de animação mais famosos da última década, “Como treinar o seu dragão” terá uma versão em live-action.

Acompanhando as aventuras do dragão Banguela e seu amigo humano Soluço, a franquia de sucesso da DreamWorks teve três longas-metragens – lançados em 2010, 2014 e 2019 –, chegando a arrecadar mais de US$ 1.6 bilhão em bilheteria.