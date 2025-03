Lilo & Stitch: saiba tudo sobre o filme live-action da Disney

Sete anos depois do anúncio, o filme live-action “Lilo & Stitch” estreará nos cinemas mundiais em 22 de maio de 2025, conforme o primeiro trailer completo divulgado nessa quarta-feira, 12 .

O longa-metragem acompanha a vida de Lilo , uma garotinha havaiana que vive com sua irmã mais velha, Nani.

A vida das personagens tem uma reviravolta quando Lilo faz amizade com Stitch , um alienígena que fugiu para a Terra e é listado como um ser extremamente perigoso.

Alguns meses depois da estreia nos cinemas, o longa deve ser disponibilizado no Disney+, serviço de streaming da Disney.

“Lilo & Stitch”: classificação e duração



“Lilo & Stitch” é um filme do gênero aventura e família. Possui classificação indicativa livre, e dura cerca de 2 horas e 39 minutos.

“Lilo & Stitch”: conheça o elenco

No elenco da adaptação, as atrizes havaianas Maia Kealoha e Sydney Agudong interpretarão as irmãs Lilo e Nani, respectivamente.