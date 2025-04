Vale Tudo: Julio Andrade se despede de Rubinho no capítulo 21

Julio Andrade interpreta Rubinho e vai morrer no capítulo 21, repetindo o destino trágico da versão original da trama de 1988

Interpretando Rubinho na segunda fase do remake da novela “Vale Tudo”, o ator Julio Andrade se despede do personagem com um misto de gratidão e descoberta.

O ex-marido de Raquel, papel de Taís Araújo, vai morrer no capítulo 21, repetindo o destino trágico da versão original da trama de 1988.