34º Cine Ceará: veja lista completa de filmes vencedores

"Milonga" é eleito melhor filme Ibero-Americano Crédito: La Uruguaya Films/Divulgação

A 34º edição Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema finalizou na última sexta-feira, 15. Com cerimônia no Cineteatro São Luiz, o evento homenageou o cearense Gero Camilo e anunciou os vencedores da edição. O uruguaio-argentino “Milonga” foi eleito melhor filme Ibero-Americano, de Laura González. Além do troféu Mucuripe, obra foi agraciada com R$ 40 mil como parte do prêmio.

O longa-metragem traz César Troncoso no elenco, que já esteve presente em 10 produções brasileiras como "Faroeste Caboclo" (2013).

Já o brasileiro “Um lobo entre os cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, venceu três prêmios na mesma categoria: Melhor Atuação Principal para o mineiro Matheus Abreu, o argentino Dario Grandinetti ganhou Melhor Atuação Coadjuvante e Dina Salem Levy ficou com Melhor Direção de Arte. Essa é a segunda vez que Dario é premiado no Brasil. Em 2022, o artista foi eleito Melhor Ator do Troféu Redentor no Festival do Rio, pela performance em Melhor Ator por "Bem-Vinda, Violeta!", de Fernando Fraiha. “Fenda” de Lis Paim ganhou o troféu Mucuripe de Melhor Filme, na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem.

Os vencedores da Mostra Olhar do Ceará foram: o longa “Antônio Bandeira - O Poeta das Cores”, de Joe Pimentel; e o curta “Raposa”, de Margot Leitão e João Fontenele. A noite encerrou com a exibição de “Baby”, de Marcelo Caetano. A produção participará de 10 outros festivais internacionais, como no World Film Festival of Bangkok Official, na Tailândia, Festival FILMAR, na Suíça, e Chéries-Chéris, na França. Vida&Arte premia "Fenda" como Melhor Filme no 34° Cine Ceará O cearense “Fenda”, de Lis Paim, também ganhou o Troféu Samburá de Melhor Curta-metragem. O alagoano Ulisses Arthur venceu Melhor Diretor com “Cavaram uma cova no meu coração”.

O júri desta edição foi composto por três jornalistas do O Povo: Renato Abê, editor-chefe de Cultura e Entretenimento, a repórter de cultura Eduarda Porfírio e o crítico de cinema e repórter de política Guilherme Gonsalves. Gero Camilo é homenageado no 34º do Cine Ceará A homenagem ao ator cearense Gero Camilo abriu a cerimônia. O multiartista recebeu o troféu Eusélio Oliveira, entregue pelo compositor e arquiteto Fausto Nilo. Confira a lista completa de vencedores: MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Prêmio: Troféu Mucuripe - Melhor Longa-metragem