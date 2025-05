Cannes: evento com o brasileiro Luis Lomenha debate afrofuturismo

Luis Lomenha no Afrocannes 2025 / Crédito: Assessoria/Luis Lomenha

Além da programação central do Festival de Cannes, com a Competição Oficial, Quinzena dos Cineastas, Semana da Crítica e Marché Du Film, outros eventos independentes acontecem de forma paralela como forma de aproveitar a concentração de profissionais de toda parte do mundo que estão na cidade francesa. Um deles é o "Afrocannes", centrado na promoção de encontros entre profissionais do audiovisual negro.

Luis Lomenha foi um dos representantes do Brasil na programação de debates deste ano, voltados para uma discussão sobre "afrofuturismo", tema contemporâneo bem presente nas perspectivas políticas e até nos estudos acadêmicos sobre o gesto transformador da representação artística. O cineasta participou de conversa com Ernest White para compartilhar suas experiências no mercado internacional. Nascido no Rio de Janeiro, Lomenha é ator, diretor e roteirista. No seu trabalho mais recente para a Netflix, "Os Quatro da Candelária", aborda a Chacina da Candelária no Rio de Janeiro. Em conversa com O POVO, ele contou sobre a experiência do evento e o estado atual do debate pelo mundo. O POVO - Como foi a experiência de participar desta edição do Afrocannes?

Luis Lomenha - É difícil ter africanos e descendentes de africanos em diáspora se encontrando para discutir audiovisual. O evento tinha de gente que estava começando até produtor de Hollywood, todos falando na mesma mesa. E também é importante para saber a realidade de outros países em relação à produção. OP - O tema desse ano, “Afrofuturismo”, também esteve presente na mesa que você participou? Luis - A discussão foi muito em torno da minha série, “Os Quatro da Candelária”. Estavam na expectativa de poder discutir a linguagem da série e o que a gente usou como processo de prospecção de utopia, fazendo daquela narrativa de um crime real, tornando-a uma proposta afrofuturista que acaba revelando potência daquelas crianças em situação de vulnerabilidade.

OP - No Brasil, você percebe que é diferente? Luis - O Brasil é muito à frente nisso, muito vanguarda nessa discussão. Brasil podia servir de modelo no quesito de discussão. É uma coisa esquizofrênica, porque seu país é o que mais mata negro e população LGBTI+, e também o país que mais discute, questiona e se posiciona contra determinados absusos. Temos um engajamento muito grande das comunidades, temos uma forma de tentar fazer muito maior do que no continente europeu. OP - O que você pode adiantar dos seus futuros projetos? Afrocannes e o Marché Du Film, que esse ano homenageia o Brasil, ajudaram nesse processo?