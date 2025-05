Cannes: Skarsgård ferve com os fetiches de um motociclista gay

Exibido em Cannes, Alexander Skarsgård e Harry Melling em "Pillion" / Crédito: Divulgação/Festival de Cannes

Ainda na sequência inicial de ‘Pillion’, de Harry Lighton, Colin decide ir a um encontro inusitado num beco escuro e insalubre com Ray, um homem de beleza assustadoramente imponente. Embora a prática sexual urbana e cheia de riscos acabe não dando certo, os dois seguem em contato – quando menos espera, já estão envolvidos em um relacionamento nada convencional. Leia mais Cannes 2025 | Paul Mescal e Josh O’Connor congelam em romance melancólico