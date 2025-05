Cannes: iraniano Jafar Panahi encara torturadores após prisão política

Em 2024, os últimos dias do Festival de Cannes foram tomados pela tensa expectativa sobre a presença de Mohammad Rasoulof, cineasta iraniano que estava na seleção oficial com “A Semente do Fruto Sagrado”. Isso porque ele estava proibido pelo governo iraniano de deixar o país, e a informação que circulava por aqui era de que ele estava vindo foragido, em segredo. Ele conseguiu chegar, o que rendeu uma sessão apoteótica no último dia do festival.

Dois anos antes, ele havia sido encarcerado em local desconhecido após protestar contra a violência do Estado. Nessa ocasião, esteve preso junto a outro grande cineasta iraniano, Jafar Panahi. Seu filme “Sem Ursos” havia vencido o Urso de Ouro no Festival de Berlim e ele, preso, não pode estar presente para receber.